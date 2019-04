“Senador Pichetto, las mujeres no nos callamos más. Lo lamento por usted”. La legisladora rionegrina y ex candidata a la vicegobernación por el Frente para la Victoria, Magdalena Odarda, salió a responderle en duros términos al referente de Argentina Federal y líder del Bloque Justicialista en la Cámara Alta, quien luego de la derrota en las elecciones provinciales la calificó como una "agente infiltrada" en el peronismo.



"Este frente que hemos conformado es una alianza que se viene forjando hace años a la vista de toda la sociedad y que responde a la estrategia del mismo partido justicialista a nivel nacional, que está convocando a la unidad desde hace meses como la única manera de enfrentar al macrismo. Referirse a mi como “agente infiltrada –con lo que ello significa en la memoria colectiva y el inmediato recuerdo de los Astiz, Videla, Massera, etc- es violencia. Violencia simbólica, violencia institucional y violencia política hacia una mujer. Deplorable por donde se lo mire”, señaló Odarda, líder del partido Río y ex compañera de fórmula del intendente Martín Soria.



La senadora calificó como "asombroso y lamentable" el uso de palabras y conceptos "que se asocian inequívocamente al proceso militar" y recordó que Pichetto fue dos veces derrotado como candidato a gobernador. "No es cierto que fue prescindente en la campaña, tal cual jura a quien quiera escucharlo. Trabajó en las sombras para romper el frente casi de modo obsesivo. No emitió sonido alguno (aquí sí podemos decir que mantuvo un silencio de misa) cuando Weretilneck quiso violar la constitución e intentar una re-reelección absolutamente prohibida por nuestra constitución. Y fue además uno de los máximos operadores en la Corte Suprema de Justicia a favor de esta intentona tramposa del gobernador", agregó la dirigente rionegrina y completó que "no contento con esto, se manifestó una y mil veces a través de sus voceros en la provincia haciendo explícito su apoyo a Weretilneck vía audios y textos que trascendieron por las redes sociales, dejando al descubierto una trama que ya es pública y notiria: el apoyo del pichettismo a los socios de Mauricio Macri en Río Negro”.

Además de reivindicar su lucha por el medioambiente, señalar el silencio de Pichetto frente a los abusos del magnate Joe Lewis, Odarda cuestionó la actitud del jefe de la principal bancada opositora en el Senado: "Lamento que le haya permitido al macrismo aprobar leyes como la Reforma Previsional y el Pacto Fiscal, normativas fundamentales de ajuste, hambre, tarifazos y desocupación y apoyar el ingreso al FMI al manejo de nuestra economía y de nuestro destino como país. Pichetto se olvidó de los jubilados, de los trabajadores y hasta de los niños que viven gracias a la Asignación Universal por Hijo en nombre de la gobernabilidad de Macri”, disparó.