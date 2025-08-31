El vínculo entre William Shakespeare y el poder es una de las dimensiones más estudiadas por críticos e investigadores provenientes de distintas disciplinas. El mayor dramaturgo de la lengua inglesa ha sabido sumergirse como nadie en las profundidades de la condición humana, pero también fue un pensador político de gran lucidez.

En Coronas huecas. El poder según Shakespeare (Mardulce), Marta Cichero –quien estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires y en los talleres del escritor Ricardo Piglia– enseña cómo la literatura crea historia y explora de qué manera se siguen escribiendo hoy los dramas del poder.

La autora analiza las tensiones del liderazgo y la política de todas las época en los dramas históricos del Bardo (mucho menos visitados que sus tragedias y comedias): de Ricardo II a Julio César pasando por Enrique IV o la notable Ricardo III. Precisamente el reciente estreno de esta última obra, en el Teatro San Martín, con un gran elenco protagonizado por Joaquín Furriel, alienta la lectura del capítulo dedicado a uno de los reyes más crueles que haya dado Inglaterra. Cichero cuenta cómo, a partir del reinado isabelino, la situación política favorecía que se exhibiera una imagen cada vez más negativa de Ricardo III.

También son interesantes, por ejemplo, los pormenores que rodearon la escritura de Julio César. Shakespeare se decidió a retratar al general y político romano porque en Londres se había prohibido representar cualquier período de la historia inglesa. Tanto allí como en Antonio y Cleopatra, el dramaturgo inglés "va a mostrar el exceso, la desmesura del poder, la ambición de gobernar el mundo". Shakespeare sabe, destaca la autora del libro, que "gobernar no es cuestión de moral sino de eficacia".

"Shakespeare montó su laboratorio del poder. Transcribió las crónicas históricas a verso, condensó el tiempo, alteró edades, resucitó muertos para crear antagonistas, rivalidades, crímenes, venganzas. La Historia debía resonar en el presente, pero no tenía que despertar sospechas de traición. Porque había una Office of Revels, una Oficina del Ocio, y un Master of Revels, una especie de censor, que aprobaba o no la representación", escribe Cichero.

Este jueves a las 19 la autora presentará su libro junto a la actriz Cristina Banegas en la librería Eterna Cadencia (Honduras 5582).