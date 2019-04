“No es un congelamiento, no hay un decreto, no se obliga a ninguna empresa. Se va a cumplir porque nos pusimos de acuerdo. No son precios congelados, son Precios Cuidados y se van a cumplir”, enfatizó el ministro Nicolás Dujovne ante la consulta periodística. Agregó que “la implementación de esta canasta la vamos a ver reflejada en los supermercados en cinco o seis días”, insistiendo en que si bien no es una solución a la inflación, es “un alivio” para este momento. Indicó que el gobierno la quiere bajar con tipo de cambio flotante, lo que “lleva a que sea más lento, como pasó en los países vecinos, esto le funcionó a las economías de la región”. Más le convendría analizar las diferencias en la formación de precios en esos países y en Argentina, o el comportamiento de los agentes económicos ante una devaluación. Quizás le ayudaría a entender los constantes fracasos de su política.