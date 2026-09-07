Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 7 de septiembre de 2026
1 hora
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 7 de septiembre de 2026
1 hora
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 7 de septiembre de 2026
1 hora
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 7 de septiembre de 2026
1 hora
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 7 de septiembre de 2026
1 hora
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Sociedad
El cantante se descompensó durante la última audiencia
Juicio contra “Pity” Álvarez: se reanudó el debate y su defensa volvió a plantear que se suspenda
Esta previsto que este lunes declaren médicas forenses y legistas.
07 de septiembre de 2026 - 15:01
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
"Pity" Álvarez se presentó a la audiencia de este lunes con un ejemplar de Código Procesal
prensa
Temas en esta nota:
juicio
Pity Alvarez
Últimas Noticias
Qué se sabe de la salud de la conductora
Internaron a Mirtha Legrand
Visto y leído
El agua, el recuerdo y la infancia: el universo literario de Tamara Silva Bernaschimna
Por
Ines Hayes
“Siempre la deuda es de la Nación en ir al interior a este tipo de muestras”, afirmó el titular de la Sociedad Rural de Río Cuarto
Expo Rural de Río Cuarto: Moyetta destacó la histórica concurrencia y apuntó a la ausencia de funcionarios nacionales
Tras recibir el Honoris Causa de la UBA
Alejandro Dolina: “Las alegrías tardías tienen algo de melancolía que finalmente me gusta”
Exclusivo para
Patriotismo de la noche a la mañana
El Galtieroide
Por
Eduardo Aliverti
Recrudecen las tensiones entre Washington y Teherán
EE.UU. advierte que podría destruir la capacidad nuclear de Irán
La tensión interna no afloja
Las tribus del peronismo arman su juego con la mira puesta en una PASO
Por
Paula Marussich
Con Milei, el mínimo, vital y móvil perdió el 40,8%
Destrucción acelerada del salario
El País
Discapacidad y endeudamiento
Pese al intento de boicot del Gobierno, la oposición ratificó la sesión del miércoles
La creación del Consejo de Seguridad Nacional que anunció Milei
No hace falta, ya existe
Por
Jorge Luis Bernetti
Con festejo de Patricia Bullrich
El Gobierno reglamentó su nuevo Régimen Penal Juvenil y ya puede encarcelar a chicos de 14 años
Patriotismo de la noche a la mañana
El Galtieroide
Por
Eduardo Aliverti
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 7 de septiembre de 2026
Con Milei, el mínimo, vital y móvil perdió el 40,8%
Destrucción acelerada del salario
Una hoja de ruta para la Argentina después de Milei. Foro en la UBA
La industria y el trabajo como ejes de gestión
Por
Mara Pedrazzoli
Internismo recargado entre Sturzenegger y Caputo, con el establishment en guardia
El “Coloso”, el trader y el deja vú de la crisis PRO
Por
Leandro Renou
Sociedad
El cantante se descompensó durante la última audiencia
Juicio contra “Pity” Álvarez: se reanudó el debate y su defensa volvió a plantear que se suspenda
Habló de "riesgo existencial" para la humanidad
Regular la inteligencia artificial: la ONU pide actuar “antes de que sea demasiado tarde”
La justicia de la casta
Por
Flor de la V
Desde el inicio del servicio
Demoras y cancelaciones en los trenes Roca, Mitre y Sarmiento: miles de personas afectadas
Deportes
Presencia histórica del "Calamar"
Semana de Copas: cuándo juegan Boca, Estudiantes y Platense
La 14° fecha del calendario
Colapinto prepara su revancha: cuándo y dónde será la próxima carrera de la Fórmula 1
Cayó ante Atlético Tucumán como local
Pase atrás va, pase atrás viene, Racing es el peor de los 30 equipos
Por
Cristian Dellocchio
En Arsenal vs. Chelsea
Premier League: el Dibu Martínez voló y voló, pero no fue suficiente