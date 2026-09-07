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Sociedad

El cantante se descompensó durante la última audiencia

Juicio contra “Pity” Álvarez: se reanudó el debate y su defensa volvió a plantear que se suspenda

Esta previsto que este lunes declaren médicas forenses y legistas.

"Pity" Álvarez se presentó a la audiencia de este lunes con un ejemplar de Código Procesal prensa

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