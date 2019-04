TEATRO

Doblar mujer por línea de puntos

Versión revisitada de una obra de Margarita Bali que cruza danza, performance y multimedia. Estrenada originalmente en 1995, la pieza trata de una mujer abandonada, en una puesta escénica consistente en una mesa y una silla, escultóricas, deformadas en escorzo, en donde la protagonista despliega acciones cortantes y fragmentadas que denotan su desequilibrado estado interior. La nueva puesta replica la obra original con exactitud fidedigna, con el objetivo de también desarrollar otras ideas vinculantes a través de un diálogo humorístico performático entre Bali y Gabriela Prado. Es una nueva mirada que otorga el paso del tiempo y la posibilidad de jugar libremente con fracturas y diferentes instancias escénicas. En 2018, esta nueva versión fue invitada por el Festival de Danza Contemporánea de Buenos Aires en la sección “memorias en movimiento”.

Sábado a las 19, en el Teatro Payró, San Martín 766. Entrada: $300.

Danzas en compañía

El próximo fin de semana dará comienzo a la segunda edición de este ciclo, con curadoría de Diana Teocharidis, que pone el foco en las compañías de danza argentinas y en el espíritu de grupo. Las obras presentadas han sido especialmente pensadas –y en otros casos adaptadas o modificadas– especialmente para el escenario del Teatro de la Rivera, con entrada gratuita. Inaugurará el ciclo el sábado 27 y domingo 28 la compañía Social Tango. En las siguientes fechas pasarán por el escenario del barrio de La Boca tanto el Ballet Folklórico Nacional como el Ballet Estable del Teatro Colón, pasando por el Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín o la Compañía de Danza de la Una, entre muchos otros.

Sábado y domingo a las 17, en el Teatro de la Rivera, Av. Don Pedro de Mendoza 1821. Gratis.

MÚSICA

The Final Battle

Después de juntar a todo el reggae local e internacional reversionando a Los Beatles en dos trabajos épicos como El álbum verde y Hemp!, Hernán Sforzini –más conocido como Camel y oriundo de Lanús– dobló la apuesta. Logró reunir a Roots Radics con Sly & Robbie, y detrás de ellos pudo sumar a toda la primera plana jamaiquina del género. El resultado es un álbum para el que Sforzini grabó a leyendas como Lee Perry, Horace Andy y Ken Boothe aprovechando sus visitas al país. Y también se fue a Jamaica a sumar a Max Romeo, The Congos y a Toots Hibbert, de Toots & The Maytals, todos interpretando canciones compuestas especialmente para lo que ha terminado siendo un auténtico evento discográfico. “Un disco como este no puede salir de alguien que no ame el género”, asegura Sforzini. “Creo que ellos se dan cuenta de eso, porque todos se involucraron. No depende mucho de qué parte del mundo seas, sino de cuanta energía tengas para llevarlo a cabo”.

Ensimismado

En su sexto trabajo como solista, Omar Giammarco traduce en sonidos algo que viene sosteniendo en los últimos años en sus conciertos: la existencia de un mapa musical que comprende a Buenos Aires, Montevideo y el sur de Brasil y que trasciende las fronteras.

Con una gran riqueza de colores en la orquestación, pasando de la delicadeza del piano y las cuerdas a la potencia de los instrumentos electrónicos, Ensimismado transita por el rock, la canción de autor, el candombe, el samba brasilero y la murga entre otros géneros. Párrafo aparte para el arte de tapa a cargo de Max Aguirre, co autor y también co intérprete del tema que abre el disco, “Si alguna vez la ves”. El trabajo incluye diez temas propios y un cover: nada menos que Musica de fondo para cualquier fiesta animada, grabada por Sui Generis en su mítico tercer y último disco de estudio, Pequeñas anécdotas sobre las instituciones.

ONLINE

Nuestro planeta

La cuarta producción al hilo de la BBC y la World Wildlife Fund –esta vez diseñada para su lanzamiento global en Netflix– vuelve a encontrar la voz del especialista en historia natural David Attenborough como hilo conductor de un recorrido por la flora y la fauna de nuestro planeta en ocho episodios. El foco es claro y frontal: de seguir por este camino, en pocos años seremos testigos de cambios drásticos en la manera en la cual el ecosistema del mundo ha venido sosteniendo su equilibrio, incluidos esos particulares mamíferos conocidos como seres humanos. Filmada a lo largo y a lo ancho del mundo, una de las características más notables de esta serie documental es la magnífica tecnología de rodaje con cámaras 4K: la sapiencia y paciencia de los camarógrafos permite admirar en detalle el baile de apareamiento de un pajarito, el almuerzo de unos desfiles bajo el agua o el terrible desprendimiento de un iceberg en Groenlandia. La versión en español está narrada con voz trémula por la mexicana Salma Hayek.

La larga noche...

...de Francisco Sanctis. La adaptación de la novela de Humberto Costantini dirigida por Andrea Testa y Francisco Márquez (Mejor Película en la Competencia Internacional del 18° Festival de Cine de Buenos Aires) acaba de ingresar en los menús de la plataforma Mubi. Con la presencia en el rol central de Diego Velazquez y un único día y su respectiva noche como contexto narrativo, Sanctis, empleado raso de una empresa, se encuentra con una amiga del pasado y recibe un pedido inesperado: avisarles a dos personas desconocidas que esa noche serán secuestradas por un grupo de tareas. Los realizadores construyen un aire de época enrarecido a partir de la mirada de un único personaje, convirtiendo la voz interior de la novela en puro nervio físico.

CINE

Vox Lux

El segundo largometraje de Brady Corbet comienza de manera violenta y trágica: una de esas carnicerías en territorio escolar a las cuales las noticias del mundo real nos tienen desafortunadamente acostumbrados. Es el año 1999 y Celeste sobrevive para convertirse rápidamente en el último grito de la moda en la industria discográfica, su primer hit un himno de la resiliencia ante la adversidad. Veinte años más tarde la artista sigue en carrera, aunque sus recurrentes caídas personales parecen estar en boca de todos. La protagonista (una Natalie Portman al borde de un ataque de nervios) está decidida a resistir y reconvertirse, a pesar de otro hecho de violencia que indirectamente está relacionado con ella. Jude Law, Raffey Cassidy y Stacey Martin acompañan a la Portman en este viaje al corazón de una superestrella pop, al tiempo que Willem Dafoe narra intermitentemente desde las alturas los avatares de su vida y su obra. Las canciones originales fueron compuestas por la australiana Sia.

Chaco

Continúa presentándose en el Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415), todos los domingos a las 18, el más reciente documental de Daniele Incalcaterra y Fausta Quattrini, suerte de secuela/continuación de El Impenetrable (2012). Luego de haber logrado, hace algunos años, que las tierras heredadas en el Chaco paraguayo fueran transformadas en una reserva natural llamada Arcadia, Incalcaterra se ve empujado a viajar nuevamente al país vecino: con la caída de Fernando Lugo las cosas parecen haber regresado a foja cero. La dupla de realizadores consigna los intereses sojeros en la zona, el implacable desmonte de la región y la difícil relación entre el “hombre blanco” y los habitante originarios.

TV

Gentleman Jack

No todo es Game of Thrones en HBO. Esta serie británico-estadounidense con nombre de bourbon, que comenzará a emitirse el viernes, está basada en los diarios personales de Anne Lister, una alpinista inglesa que, a comienzos del siglo XIX, describió sus viajes y romances en lenguaje cifrado, una cruza de griego antiguo y juego algebraico de sustitución que logró ser desentrañado recién en los años 30. No es casual que su figura (interpretada por la actriz Suranne Jones), sólo conocida hasta ahora por especialistas en la literatura queer, aparezca con fuerza como protagonista de una saga televisiva: su rechazo a casarse con un hombre o a viajar por el mundo con una entonces obligatoria compañía masculina la transformaron en un ícono secreto del proto-feminismo y de un lesbianismo que, en aquellos tiempos, no podía animarse a decir su nombre en voz alta. Gentleman Jack era, desde luego, el apodo del escarnio con el cual sus vecinos de la alta sociedad la habían bautizado.

Viernes a las 22, por HBO.

Yo conocí a Jesús

Las Pascuas cristianas siempre traen a las pantallas de tevé, como ocurre desde tiempos inmemoriales, toda clase de reconstrucciones bíblicas, las buenas, las malas y las feas. Esta producción original de la señal History promete presentar, a lo largo de ocho episodios, la vida, muerte y resurrección de Cristo a partir de “los personajes que estuvieron relacionados con él y que tuvieron un papel fundamental”, según afirma la gacetilla de prensa. Con la mirada muchas veces contradictoria de renombrados historiadores y teólogos, cruzando el documental con reconstrucciones ficcionales, la serie describe el rol de, entre otros, María, José, Juan, Judas, María Magdalena y Poncio Pilato.

Hoy a las 21.50, por History.