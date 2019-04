“La vida nos está triturando un poco”, evaluó ayer el sacerdote Guillermo Marcó, quien fuera vocero de Jorge Bergoglio cuando el Papa se desempeñaba como arzobispo de Buenos Aires. En duras declaraciones, Marcó consideró que Mauricio Macri, Marcos Peña y Jaime Durán Barba “vendieron espejitos de colores” y aseguró que los católicos “no los van a volver a votar”. “Es un caso único, un Gobierno que tomó la decisión de apalear a sus propios votantes, la clase media. Porque la pobreza siempre tiene algún recurso para ser paliada, por ejemplo, con tarifas especiales. Y han tenido soberbia”, analizó Marcó. “Macri me desilusionó. Hay responsabilidad de Marcos Peña, de Durán Barba, que crearon falsas ilusiones. La gente creyó el relato que se salía fácil de la crisis. Cuando venden espejitos de colores la gente se desilusiona el doble”, continuó el ex vocero de Bergoglio durante una entrevista radial. Marcó concluyó que “el gran desacierto de este gobierno es gobernar con encuestas, algo que no se puede. Lo hablé personalmente con Durán Barba. Le dije ‘con el aborto te equivocaste, la gente católica no te va a votar’”.