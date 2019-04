"--¿Sorprendió lo que trascendió del caso D'Alessio con respecto a Los Monos? -A mí me pareció lógico; cuando (el juez federal de Dolores Alejo) Ramos Padilla hizo esa exposición donde dice clarísimo que D'Alessio trabaja para dos patrones: uno es la Unidad de Información Financiera. Y el otro es la DEA. Por eso cuando surge la información de que D'Alessio vino para hacer una aventura política y desprestigiar al socialismo me pareció lógico. Pero lo peor fue cuando salió que en contacto con (el fiscal federal Carlos) Stornelli él dice que viene a poner a quienes van a estar al frente de la Aduana de San Lorenzo y Rosario, me pareció impactante. Lo que pasa por ahí es fundamental, por eso el macrismo lo que hizo fue desarticular el Senasa para que por ahí pase cualquier cosa, y por eso tenemos hoy el mayor nivel narco en la historia política contemporánea de la Argentina".(Declaraciones del diputado provincial Carlos Del Frade a Rosarioplus.com)