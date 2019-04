Un grupo feminista de Facebook busca paliar la crisis laboral y económica a través de una red de contención, soporte e intercambio, con la sororidad como premisa. Hace un año, Bárbara Rivero "no conseguía laburo" y ante la necesidad de llegar a otras personas para que conozcan su trabajo como profesora de danza, surgió Mujeres Trabajando Rosario: una manada virtual que ya reúne a más de 2500 mujeres, lesbianas, trans y personas no binarias que buscan dar a conocer lo que saben hacer para sobrevivir a la recesión. Si bien la falta de posibilidades afecta a amplios sectores sociales, las mujeres e identidades disidentes son golpeadas con fuerza. "Somos quienes más sufrimos esta realidad. La discriminación sexista y la misoginia están en todos lados. Es una lucha de todos los días. Estamos endeudadas, precarizadas y sometides al sistema que no nos quiere libres, autónomas y empoderadas", aseguró la creadora del grupo; quien también lamentó que "a nivel nacional no hay cupo laboral trans". Y celebró. "Hay un código de empatía hermoso a pesar de toda la mierda de este gobierno".

"¿Me ayudan? Tengo 18 años, vine a Rosario a estudiar medicina; estoy sola y no encuentro trabajo"; "Hola", quería dejar mi emprendimiento ya que no consigo trabajo y lo necesito para poder costear mis estudios de Facultad"; "Si necesitás que te lleve al médico o a hacer trámites a vos o a quien quieras, puedo hacerlo"; "Budines gorditos y bonitos"; "Busco profe de matemáticas"; "Ofrezco mermeladas artesanales"; "¿Alguien que haga pastas caseras?"; "Hoy en día es casi un mito urbano conseguir un trabajo"; "Hacemos hamburguesas veganas"; "Cuido niñ@s"; "Venite a entrenar, re pioli: clases de defensa personal"; "Les dejo mi página de venta de copitas menstruales"; "Las invito a una clase de yoga, a prueba". Las publicaciones pasan por todos los rubros e incluyen pedidos de auxilio en situaciones extremas. Todas tienen respuestas con un fuerte mensaje sororo.

Barbara está orgullosa de la respuesta que tuvo el grupo en solo un año. "Nació de la necesidad de encontrar estrategias que nos permitan conocer nuestro trabajo y crear redes, ya que estaba y está todo muy complicado, sobre todo para conseguir un puesto con ingresos fijo. La idea fue abrir la posibilidad al intercambio de mujeres trans y no binaries, nos pasamos información, damos a conocer nuestros proyectos, iniciativas y emprendimientos", dijo a Rosario12.

Si bien el aluvión de solicitudes para formar parte del grupo cerrado fue al principio, en 2018, Bárbara aseguró que en la última semana le llamó la atención que llegaran nuevos pedidos por formar parte. "Un día llegaron como 50 solicitudes", se admiró. "Fue increíble lo de esta última semana y yo creo que es la necesidad la que nos hace buscar por todos lados un recoveco donde poder encontrar información u ofrecer nuestros servicios, lo que sabemos y nos gusta hacer".

Para la creadora, Facebook es una herramienta "impensada y primordial para el flujo de información sobre las necesidades que tenemos, qué pensamos e intercambiar opiniones". Por eso fue la primera red social en la que pensó para contactarse. "Como artista conozco bien el trabajo y el camino de la autogestión, entonces me pareció que era una buena idea crear una red entre nosotras y nosotres para ayudarnos entre compañeres. Debido a la necesidad empezaron a haber otro tipo de anuncios de trabajo y hoy hay de todo", saludó.

Para Bárbara está claro el porqué del éxito del grupo: "Sin dudas que esto tiene que ver con la situación del país. Pero, nos encontramos como organizadas de otra forma. La fuerza que tomó el feminismo en Argentina nos hace vernos compañeras, en red, hermanadas, en las calles, cuando nos cruzamos con nuestro pañuelo verde en al mochila, lo sabemos. Eso nos hace sentir que no estamos solas en una situación y un momento horrible. Por eso la idea es estar en manada para fortalecernos. Lo que pasa en el grupo es un eco de todo eso". También celebró que haya aparecido el lenguaje inclusivo dentro de los mensajes y publicaciones.

"Este grupo fue creado por y para mujeres, lesbianas, trans y travas para que entre todas nos organicemos y ayudemos en la búsqueda de trabajo y ofrecimiento de servicios. Usemos el grupo para conocer a otras mujeres y recomendarnos cosas. Por ejemplo, niñeras o gente que hace tortas, trabajos de costura; fotógrafas, diseñadoras, bailarinas, actrices, para extender redes si ofrecemos clases, lo que sea. Es mejor mil veces que nos demos trabajo entre nosotras", propone el grupo en su primer posteo.

También tiene reglas establecidas. "Son bienvenides todes aquelles que así lo sientan, teniendo en cuenta que es una grupa feminista en el que creamos una red de soporte entre nosotres".