La entrevista al presidente Mauricio Macri en el estreno del programa Nada Personal de Viviana Canosa fue superada en rating por el devaluado programa Animales Sueltos que conduce Alejandro Fantino. Al igual que en la última presentación del mandatario en el programa La Cornisa, la medición promedió muy por debajo de lo esperado: apenas 2,9 puntos contra los 3,3 de su rival en la misma franja horaria.

La vuelta de Canosa a la televisión con un ciclo político, que había promocionado un mano a mano con el Presidente, había generado mucha expectativa pero el programa quedó cuartó y solo logró superar los números que hacía previamente el talk show de Laura Bozzo en ese horario.

Macri dejó abierta la puerta a una fórmula compartida con el radical Martín Lousteau, aunque no se definió, y lo único que hizo fue repetir frases de campaña, con especial énfasis en la pesada herencia. “Antes no tenían cloacas y convivían con la mierda. No medían la pobreza para no estigmatizar", afirmó para justificar las falencias de su gestión. Lo escucharon un poco más de 200 mil personas de acuerdo con Ibope.

El Presidente tampoco había obtenido el rating esperado en su anterior presentación en televisión. En el debut del nuevo ciclo de La Cornisa, el programa que lo tuvo como protagonista midió 4,1 puntos, quedando tercero en su franja, por detrás del programa de Marley Minuto para ganar, que midió 7,9 en Telefe. Con Canosa, bajó aún más su marca personal. El programa de Canosa perdió con Animales Sueltos y quedó detrás de la novela argentina, Tierra de Amor y Venganza (que midió 12,5) y de la novela turca Mi Vida eras Tú (10,5).