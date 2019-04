El presidente Mauricio Macri reiteró sus críticas contra los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y los días francos que les corresponden por su actividad. “Empezando por el día feriado por el cumpleaños y al día siguiente por si tienen resaca. Esto no pasa en ninguna empresa del mundo”, criticó el mandatario. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) respondió a los dichos del Presidente respecto a este último punto. “Por reglamentación los pilotos tienen cuatro días en los que no se les programan vuelos por descanso. Lo que se pactó es que dentro de esos cuatro días, dos sean por cumpleaños. Es un tema de programación, no de más días”, explicaron desde el gremio. Los pilotos están en conciliación obligatoria hasta la semana próxima y no descartan nuevas medidas de fuerza si la empresa se niega a reabrir la discusión salarial.

El acuerdo salarial 2017-2018 había concluido el 30 de septiembre último y la empresa desconoció la cláusula gatillo firmada para ese último mes, lo que disparó una serie de medidas de fuerza. En enero hubo un acuerdo puente y en marzo se otorgó un 6 por ciento a cuenta de la paritaria 2018-2019. “Ahora la empresa dice que no hay más plata y que no tiene nada para ofrecer”, explicaron desde el gremio.