Esa mañana se levantaron muy temprano. Iban al campo, a casa de la tía Marieta y el Tío José, esos parientes italianos llegados al país cuando recién arrancaba el siglo XX y que, a pesar de transitar la quinta década en Argentina, hablaban más en italiano que en castellano; en realidad hablaban un cocoliche sui generis mezclado con algún dialecto de la Italia añorada. El parentesco con esos "tíos" había que rastrearlo varias generaciones atrás, pero como habían viajado en el mismo barco que los nonos paternos se convirtieron, por una suerte de acomodación genealógica, en tíos para sus padres y, por lo tanto, también para él y su hermana: si los mayores le decían tía y tío, ellos también debían hacerlo. Además, a los nueve años nadie cuestiona los parentescos; mucho menos cuando aporta el cariño sincero de personas hospitalarias y amigables.

En el viejo Chevrolet 38 estuvieron más tiempo del que -por lo menos él- hubiese querido, hasta que, a media mañana, después de traspasar una tranquera solitaria y enclenque, construida con tres varillas de madera y tres alambres de púas llegaron a la vieja casa de campo rodeada de árboles. Los más lejanos, eucaliptos formando un imponente cerco protector. Al oeste (la parte trasera de la casa) un monte de cítricos que, a esta altura del año, estallaba en azahares que agraviaban la vista y el olfato. Al norte, tres filas de paraísos ya viejos y con ramas menesterosas y deslucidas. El sur, después de la quinta, se poblaba con álamos enhiestos y vigilantes. El frente de la casa se escondía del sol tras unos plátanos desordenadamente mezclados con dos cedros y un pino.

El auto no había acabado de detenerse bajo la sombra protectora de un grueso plátano, que la tía y el tío ya estaban abriendo la puertecita de la cerca construida con alambre tejido que protegía el patio de la casa de la invasión de gallinas, patos, gansos y pavos que libremente picoteaban en los alrededores. En la cara de los dos tíos se reflejaba una inocente, sincera alegría.

Se besaron todos efusivamente; la tía y el tío elogiaron a los chicos con afecto ("¡Qué grandes y lindos que están!"). La mamá, que esperaba esos elogios como parte de un ritual consagrado en la liturgia familiar, sonreía satisfecha poniendo cara de "yo lo hice". Atravesaron la cerca por el hueco que permitía la vieja y oxidada puertecita de alambre. Se sentaron todos en unas viejas sillas con asiento de paja bajo una galería que protegía el acceso a la cocina y a los dormitorios de aquella humilde y vieja casa de campo hecha con ladrillos asentados en barro y techada con chapas.

Él no supo cómo, pero en un instante tenía frente a sus ojos, en una mesa desnuda de mantel pero muy limpia, dos inmensos panes caseros y un frasco con mermelada también casera. Los mayores tomaban mate y conversaban como si fuese ayer que se habían visto por última vez. Comió un par de rebanadas de pan generosamente untadas en mermelada. Cuando ya el aburrimiento se hacía insoportable, llegó la autorización (Vayan a jugar) que obró como un resorte que impulsó a su hermana y a él mismo a escapar del encierro que ejercía la frágil cerca. Imitando a las aves de corral -que en esta casa debían haberse llamado de otra manera ya que no existía un corral para las aves− comenzaron a deambular libremente en un recorrido que a sus ojos infantiles se presentaba pleno de aventuras: algunas ramas caídas, senderos entre los altos yuyos, un pequeño cañaveral, los corrales con vacas y cerdos...

Después de un rato, él corrió al auto y tomó su juguete nuevo: una gomera. Del piso recogió algunas piedras y comenzó su safari.

Los árboles estaban llenos de pájaros. Caminaba sigiloso tratando de hacer el menor ruido posible, queriendo acercarse siempre un poco más a la presa. Pero esos pajaritos que parecían despreocupados y distraídos cantando en los árboles, de algún modo misterioso para él, le oían y huían. Probó tirarles desde más lejos, pero su puntería era pésima.

Ya había pasado muchísimo tiempo (en realidad, media hora), muchas piedras lanzadas y ningún pájaro cazado. De pronto, sus ojos se toparon con una "corbatita" asentada sobre una rama a poco más de dos metros de donde él se encontraba. Caminó dos cortos y sigilosos pasos, apuntó tensando la goma y soltó la piedra. El pequeño pájaro cayó al suelo. Muerto.

Con una excitación indescriptible y con esa alegría de quien cree haber logrado su cometido, se aproximó al cuerpecito inerte y lo levantó. Ya salía presuroso a mostrar la presa lograda a sus padres, a su hermana y a los tíos gringos. Fue ahí que lo vio. En otra rama, al lado de aquella en que había muerto la "corbatita", había un pichón. Pequeño (a él le pareció muy pequeño), piando al aire (a él le pareció que llamando a su mamá), frágil (a él le pareció que, de algún modo, se estaba muriendo)...

Sus nueve años no podían definir la opresión de su pecho. Sus nueve años no podían poner en palabras lo que había sucedido. Pero sabía que era algo muy malo. Miró su presa muerta en sus manos, volvió a mirar al pichón. Soltó al pájaro muerto. Sacó de su bolsillo las piedras que le quedaban y las tiró lo más lejos que pudo. Miró la gomera en su mano, le pareció escuchar la voz de su madre: "¿Por qué tiraste la gomera?". Se dio cuenta de que no tendría palabras para responder y la guardó en el bolsillo recién vaciado.

Salió corriendo a buscar a su hermana para jugar con ella.