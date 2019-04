La crisis expulsa a las trans: Valeria Licciardi @vale_licciardi

Es una pequeña muestra que registramos desde #nanabombachitas donde muchas clientas se fueron de la ciudad por los costos, la calidad de vida, etc. Resta decir que para las travestis/trans por ejemplo alquilar le puede costar el doble por ser travesti/trans.

No volvemos al closet: colombianos de bien @barbieykenco

Sean homosexuales pero en privado; negros pero en sus territorios; pobres pero en sus barrios; indígenas pero en la selva; mujeres pero frágiles y tiernas. No es tan difícil ser y hacernos felices.

Amor libre: María del Mar @MissRamon1

No comparto hablar de no discriminación a lxs LGBTIQ con el rótulo de #LoveIsLove. No sólo es amor: es deseo, es derecho, es libertad. Pensar ese amor monógamo y purito, bajo el que sí vamos a permitir inclusión, me parece a mí patriarcal y heteronormado.

Clases libres: Ludmi Bello @ludmibello

Una profesora dio clases con la beba de una estudiante a upa para que ella tome apuntes tranquila. Solidaridad frente a la burocracia universitaria que empuja a las madres a no continuar estudiando. Un mimo sanador.

Mala leche: Leonardo @leo0_fernandez:

No la pongas en plazo fijo. Compra leche, freezá y vendé. 16% aumentó en abril.

Más chape, menos inflación: Cecilia Moreau @CECILIAMOREAU

Es más fácil que baje la inflación que el chape en estos tiempos!

Nostalgia: Marin @larroschi

Qué lindo era ganar plata.

Estar cerca: MiOtroYo @alozoirdoorev

Quedate cerca de lxs que quieran estar cerca.

Parar: Sole @holidayinxaco

Mi fantasía sexual es estar un rato en mi casa.