La izquierda anticapitalista, donde abrevan los partidos trotskistas del FIT y otras agrupaciones, presentará en sociedad su fórmula presidencial en el acto del 30 de abril por el día internacional de los trabajadores. Nicolás del Caño, del PTS como postulante a presidente, y Romina del Plá, del PO como candidata a vicepresidenta, serán los oradores del cierre en Plaza de Mayo. El binomio surgió del acuerdo entre las tres organizaciones que integran el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que decidieron esta vez no competir en internas, y que también incluye la designación de la fórmula que encabezará las listas a diputados nacionales. Así, Myriam Bregman (PTS) y Néstor Pitrola (PO) liderarán las postulaciones para que el FIT siga teniendo su bancada en el Congreso, aunque aún no quedó resuelto quién va por la CABA y quién por la provincia de Buenos Aires. Luego de cuatro días de sus respectivos congresos partidarios, desde el PTS y el PO destacaron ante PáginaI12 que el FIT es la única fuerza con un programa anticapitalista y de ruptura con el FMI “para que la crisis la paguen los capitalistas”. En tanto, Luis Zamora sigue sin dar respuesta a la propuesta del PTS de ir juntos en una alianza electoral que asegure la banca para la izquierda porteña. El llamado a Zamora y a su agrupación Autodeterminación y Libertad (AyL) está enmarcado en reuniones con los dirigentes del Nuevo MAS y del MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores), como ya lo hicieron con Poder Popular, para el armado de una lista única de la izquierda en un acuerdo electoral, no para su integración al FIT.

En la última reunión de la mesa del Frente de Izquierda quedó acordado que no acudirán a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) sino que conformarán una lista única cuyos precandidatos presidenciales son Del Caño, que capitalizó en votos su militancia en Mendoza y ya debatió como postulante a la presidencia hace cuatro años, y Del Plá, de familia trotskista, profesora de historia y referente del sindicalismo docente bonaerense. Ambos son diputados nacionales. Ante el paro dispuesto por los gremios del transporte para el 1 de mayo, el FIT hará el 30 de abril su acto por el día internacional de los trabajadores en Plaza de Mayo, con el discurso de sus precandidatos en el cierre. “Será una gran campaña por más bancas de izquierda en el Congreso pero también una campaña que prepare a todo el pueblo para enfrentar este brutal ajuste del FMI, Macri y los gobernadores, que prepare una salida favorable a las grandes mayorías”, dijo Del Caño al finalizar el congreso partidario. Para Del Plá, el FIT “se ha convertido en un punto de referencia de organización de todo un sector de trabajadores que no pueden seguir detrás de las variantes que representan el interés de otras clases sociales. Además, refleja que la experiencia de una parte de la población, de la juventud, de las mujeres, con los partidos patronales se agotó”.

La llamada a Zamora (AyL) para integrarse en la búsqueda de una banca en el Congreso para la CABA sigue en pie por parte del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) porque el ex dirigente del MAS no la rechazó formalmente. Su posición personal sería por la negativa, a pesar de que la mayoría de sus militantes de base está a favor de que la lista a diputados nacionales por la Capital sea encabezada por Bregman, secundada por Zamora. Los votantes de AyL son fundamentales para asegurar la obtención del escaño, pero su participación en la alianza que le proponen no es determinante para que el PTS defina que Bregman compita en territorio porteño. Sus compañeros afirman que “mide muy bien y creció” por su actual desempeño en la Legislatura porteña y su presencia en cada conflicto. A quienes les preguntan si “la bajaron” responden que por el contrario, su postulación es “no testimonial”, que su activo desempeño como diputada lo ponderan incluso sus adversarios. En ese escenario sería Pitrola, del Partido Obrero, quien encabece la lista bonaerense a diputados nacionales. Desde el PO consideraron que son todas “muy buenas fórmulas”, y también se entusiasman a la hora de marcar las diferencias respecto de los demás partidos, sobre todo con el kirchnerismo. “Otro eje de campaña debe ser la separación entre Iglesia y Estado, en el FIT somos todos pañuelos verdes (aborto legal) y naranjas (separación Iglesia-Estado), nunca celestes (‘pro-vida’) como dice Cristina Kirchner”, dijo uno de sus dirigentes.