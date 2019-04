Materia indócil es el tiempo. Si me preguntan qué es, no lo sé. Si no me lo preguntan, lo sé perfectamente. El tiempo parece esconderse en los recovecos del vacío cuántico que opera entre los quarks y los bosones. Einstein abrió la puerta a los viajes a través del mismo viajando a la velocidad de la luz o retorciendo el espacio para generar un agujero de gusano.

Sabemos del tiempo por sus efectos. Las fases de la luna, el ciclo de las estaciones, el día y la noche. La distancia y la melancolía. Estos efectos fueron los primeros parámetros para la concepción de calendarios, mediciones y poemas.

Las estimaciones sobre la naturaleza del tiempo proponen que el tiempo es cíclico, o por lo menos, una espiral. O un péndulo. Nietzche alucina un tiempo eterno, un retorno permanente e este mismo instante. Un tiempo, digo yo, inmóvil.

En fin.

Volvamos a eso de los efectos del tiempo. Las canas, los televisores inteligentes -si me permiten el oxímoron- el crecimiento de las uñas, cuya velocidad es similar -dicen- a la de las placas tectónicas. Hay otros efectos, como la memoria, por ejemplo. O uno aún más extraño: el presente.

El tiempo, digamos, es una especie de medida de todas las cosas. Está presente en todo. Nada es posible sin él.

De todas formas, parecería ser una idea bastante consensuada la existencia de un principio, un origen del tiempo. Un momento inicial sin un "antes". Y el hombre ha tratado de averiguar cuándo había sido ese principio de todo. Algunas culturas suponían un tiempo extenso, de tal forma que lo que demora en erosionar una montaña el roce de una pluma -o un chal de seda finísima- es apenas un día en la vida de los dioses. No está mal. Otros pensadores (léase James Usheer, Arzobispo de Irlanda allá por la Edad Media) postularon un tiempo mucho más acotado, aseverando que el universo fue creado el 23 de octubre del cuatro mil cuatro antes de Cristo. Esta idea fue tomada por indiscutible hasta no hace mucho.

Actualmente, los científicos occidentales afirman que la edad del Universo es de casi catorce mil millones de años. Hay un cálculo sumamente engorroso para llegar a esta cifra, y básicamente se trata de averiguar hasta dónde ha llegado la luz, o sea, cuál es el límite del Universo visible. ¡Gracias Telescopio Hubble!

Este afán de calcular, mejor dicho, de medir el tiempo, o mejor aún de medir su paso -su efecto inmediato y más perceptible- tuvo una consecuencia bastante particular: la invención del calendario. Una digresión necesaria: la palabra calendario proviene del latín, y su traducción más elemental sería "contabilidad". Las kalendae romanas eran los primeros días del mes lunar -la luna nueva- , que era el momento donde los acreedores pasaban a cobrar las deudas. Parecería ser que estos menesteres se realizaban a los gritos -kalendae, o calenda, proviene de "calare", que significa gritar- y de ahí también proviene clamor, reclamar, exclamar, clase, declamar y algunas palabras más. Los romanos eran los únicos que medían el tiempo en calendas, y por lo tanto las calendas griegas, como dice el refrán, serían equivalentes a "nunca". Fin de la digresión.

A lo largo de la cultura humana, han coexistido muchos calendarios y llegar a una sincronización ha tenido sus bemoles (o sus sostenidos, según se piense la dirección del tiempo). A modo de anécdota curiosa, el veintitrés de Abril de cada año se celebra el Día del Libro, que conmemora el fallecimiento de William Shakespeare y de Miguel de Cervantes, durante el año mil seiscientos dieciséis. Ahora bien, resulta que esta coincidencia es falsa. En esa época, los españoles y los ingleses no usaban el mismo calendario. Había un desfasaje temporal entre España e Inglaterra, ya que en ésta última se adoptó el calendario gregoriano recién en mil setecientos cincuenta y dos. Para los ingleses, Shakespeare falleció efectivamente el veintitrés de abril, pero ese día era el tres de Mayo según la corrección gregoriana, que en mil quinientos ochenta y dos decretó que al cuatro de Octubre de ese año -que era Jueves- lo sucediera el viernes quince de Octubre, para que de una buena vez las Pascuas cayeran cuando Dios manda.

Otra curiosidad, además estos diez días que no existieron por la Gracia del Señor, es que Dionisio el Exiguo (Dionisio el Petiso) se equivocó cuando puso el dedo en el año cero y ahora nos venimos a enterar que Jesús nació seis años antes de sí mismo.

Pero ahora viene lo bueno. Agarresé. El historiador alemán Heribert Illig publicó, en mil novecientos noventa y uno de nuestra era y del calendario gregoriano, un estudio que asevera un exceso de doscientos noventa y siete años en nuestra cronología. Este sobrante no se debería a un error de cálculo, desfasaje o equivocación alguna, sino a una manipulación deliberada. Illig y sus colaboradores insisten en que el período que va del año seiscientos catorce al novecientos diecisiete jamás existió. Esta aseveración se basa en la ausencia casi total de documentación histórica de ese período, en la coincidencia de estilos arquitectónicos entre obras datadas en el siglo ocho y diez, la ausencia de adelantos tecnológicos y artísticos, la inactividad y culturas como la persa, el Islam o el pueblo judío, que no han hecho nada en ese lapso, a pesar de ser una época de gran expansión y agitación en Europa y el Cercano Oriente. Illig acusa a dos posibles sospechosos: Otón II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y el Papa Silvestre II, que habrían complotados para cambiar las fechas inventando genealogías que justificaran y ampliaran su poder y linaje hasta lograr quedarse con toda Europa, aprovechando, de paso el efecto milenarista. Serían el Papa y el Emperador del año mil, pero trescientos años antes. Es posible, de paso, que la circunstancia de que el analfabetismo era prácticamente total en ese lugar del mundo en esa época, más la casualidad de que los únicos que sabían leer y escribir eran los acólitos de las élites, ayudara un poco a construir y sostener esta falacia que agregó casi trescientos años a la historia. O sea, no es éste el año dos mil diecinueve, sino el año mil setecientos veintidós. A esta idea se la conoce como "El tiempo fantasma". Y es, posiblemente, la razón por la cual nos acontece esa curiosa sensación de deja-vu cuando miramos los noticiosos o leemos el diario.

