El dólar baja 40 centavos en la apertura y se opera a 46,50 pesos. El Banco Central realizó anuncios para contener las presiones cambiarias antes del comienzo de las operaciones. La entidad recibió la autorización del Fondo Monetario para rifar reservas internacionales e intentar contener los aumentos del tipo de cambio.

El tipo de cambio mayorista mientras tanto abrió con un fuerte retroceso del 2,3 por ciento (1 peso con 15 centavos) y se negocia a 44,82 pesos contra el record de 45,97 pesos del viernes.

Con el correr de las horas deberá observarse no sólo la reacción del tipo de cambio sino de los bonos de la deuda. Los inversores consideraban adecuado que las reservas no se usen para sostener el dólar sino que queden exclusivamente para garantizar el repago de los títulos públicos. Esta nueva medida del Central altera esas previsiones.

Las ventas que empezará a hacer el organismo a cargo de Guido Sandleris serán discrecionales. Se trata de un esquema similar respecto del que había antes del anuncio de la emisión cero en octubre del año pasado. Fue en ese momento que la autoridad monetaria puso en práctica una zona de no intervención en la que no se podían vender divisas. No funcionó y siete meses después se vuelve a la estrategia del anterior titular del Banco Central Luis Caputo. El ex funcionario planteaba que el dólar no puede dejarse flotar porque con poco volumen de operaciones se produce una elevada volatilidad.