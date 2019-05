PáginaI12 en España

Desde Madrid

En la terraza de un bar en un barrio de las afueras del centro de la capital española, la candidata de Unidas Podemos (UP) a la Comunidad de Madrid, Isa Serra (Madrid, 1989), recibe a PáginaI12 de cara a los comicios autonómicos del próximo domingo, que podrían poner fin a casi 25 años de hegemonía del Partido Popular.

La exdirigente de Anticapitalistas atajó la candidatura de UP después de que Íñigo Errejón, miembro fundador de Podemos, decidiera competir por la presidencia de la Comunidad de Madrid en una alianza partidaria con Manuela Carmena, la actual alcaldesa de izquierda en el ayuntamiento capitalino. A pesar de las expectativas que se aventuraron sobre un gran despegue de Errejón, la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (la encuestadora estatal), le otorga a Unidas Podemos un 13 por ciento de la intención de voto, superando la candidatura errejonista por un 0,2%.

En cualquier caso, la eventual formación de un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid necesitará tanto de una como de otra fuerza para sumar una mayoría junto al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que actualmente lidera las preferencias.

–Las últimas encuestas dicen que podría haber un gobierno de izquierdas después de casi 25 años. ¿Se imagina un gobierno de coalición?

–Sí, desde luego. El partido socialista es lo mismo que ha sido siempre. Es un partido que ha desindustrializado este país, que ha aprobado reformas de liberalización y desregulación económica lesivas para la vida de los ciudadanos, que ha aprobado la reforma 135 de la Constitución que ha puesto los intereses del poder financiero por encima de los derechos de las personas, y que a día de hoy sigue sin decir si va a derogar las dos reformas laborales, la del 2010 y del 2012. El PSOE solo no va a hacer las políticas que necesitamos en este país. La recuperación de la que tanto se nos ha hablado no ha llegado a la mayoría de los hogares de nuestro país y, por lo tanto, creo que es UP la garantía para que se empuje esas mejores hacia la gente.

–¿Cuáles son las medidas que tomarían si llegaran al gobierno?

– Hay muchísimo retos urgentes después de 24 años del PP. Un PP que está ahogado por la corrupción, y una forma de gobierno que ha consistido en privatizar los servicios públicos para regalárselo a sus amigos, que son los que han recibido adjudicaciones y a cambio han dado mordidas o cheques. En primer lugar, habría que hacer una reforma fiscal. Estamos en una región que es un paraíso fiscal para los ricos. Hay que acabar con las modificaciones al impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones que están bonificadas al 100 y al 99 por ciento, y hacer una reforma fiscal del IRPF (Impuesto a la renta personal) progresiva. Es una forma de generar mayores ingresos y poder revertirlo en servicios públicos.

–¿Qué se hará con la educación y la sanidad pública que son servicios esenciales de la comunidad?

–El PP ha privatizado estos servicios al punto que pagamos más presupuesto a la (escuela) concertada (institución privada con financiación estatal) que a la pública, e incluso estamos pagando a colegios que segregan por sexo. Planteamos acabar con esos conciertos, y hacer un proceso de reversión de esas privatizaciones. Y en la sanidad, revertir las privatizaciones de los hospitales de Esperanza Aguirre (expresidenta de la Comunidad de Madrid) que han consistido en empeorar la atención sanitaria y precarizar a los trabajadores, y que han dado el negocio de la sanidad a empresas vinculadas al PP, pero que, además, aparecen en “Púnica”, “Lazo” o “Gürtel” (tramas de corrupción investigadas por la justicia española).

–Otro problema urgente en Madrid es la vivienda...

–En la comunidad seguimos teniendo 18 desahucios (expulsiones de las familias por falta de pago del alquiler o la hipoteca) diarios. Los precios del alquiler no dejan de subir, en algunos barrios ha subido hasta en un 40% en los últimos tres años. Hemos tenido una burbuja inmobiliaria financiera que llevó a la crisis del 2008, y ahora se están repitiendo las mismas políticas para fomentar una nueva burbuja, pero de alquiler. Hay 250,000 viviendas vacías en manos de grandes tenedores. Hay que movilizar esa vivienda vacía, no construir más, para hacer un parque público de viviendas suficientemente grande que garantice alternativa habitacional a todo el mundo, y que tenga efecto en los precios de alquiler.

–¿Cómo lograrían movilizar esas viviendas?

– Pensamos en diversos impuestos. En primer lugar, con un gravamen a las sociedades patrimoniales que están bonificadas en un 95 por ciento gracias a las políticas del PP. Un impuesto a la vivienda vacía que deban pagar las personas físicas que cuenten con más de cinco viviendas vacías, y más de tres en el caso de las personas jurídicas. Y hay otro impuesto que es fundamental, y es el de patrimonio para las personas jurídicas, que al día de hoy no tienen que pagar ningún impuesto, y que podrían quedar exentos de pagarlo en el caso de que colocaran sus viviendas vacías en el régimen de alquiler social y de acuerdo a las tarifas que fije la Comunidad.

–La Comunidad de Madrid sufre un 12% de desempleo, y en torno a un 10% de los trabajadores son pobres, mientras que muchos de los nuevos empleos están vinculados a la construcción o al turismo ¿cómo piensan revertirlo?

– Planteamos hacer una transición del modelo productivo del ladrillo y la turistificación a una transición ecológica que genere empleos de alto valor añadido y que establezca un plan industrial en energías renovables, que a su vez logre descarbonizar la Comunidad de Madrid. Actualmente mueren 17 personas al día producto de la contaminación. Por otra parte, con un plan de empleo relacionado con la eficiencia energética de la vivienda. Es una forma de generar empleo público, de mejorar la vivienda, porque están en malísimo estado, de reducir los costes de energía para las familias, y de reducir la contaminación, ya que el 40% las emisiones contaminantes provienen de las viviendas en mal estado, no del transporte ni de la industria.

–¿Podrá España convertirse en un polo industrial de las renovables en Europa?

–En el momento que entramos a la Unión Europea, una de las condiciones fue la desindustrialización de nuestro país. Y no solamente existe ese problema, para hacer una transición ecológica y mejorar la industria necesitamos financiación, y necesitamos acabar con la austeridad, y allí está el problema de la Unión Europea con sus planes de austeridad. No es que vayamos a necesitar de un día a otro acabar con el Banco Central Europeo, y los criterios de Maastricht del déficit fiscal y la inflación pero, desde luego, solo vamos a poder hacer esa transición si contamos con inversión pública.