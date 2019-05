El ex ministro de Economía Roberto Lavagna ratificó su voluntad de mantenerse en un espacio “opuesto” tanto a Cambiemos como al peronismo que incluye al kirchnerismo. “En infinidad de oportunidades dije que no nos íbamos a dejar arrastrar por ninguno de los dos extremos de la grieta”, definió, luego del anuncio de la fórmula compartida por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Lavagna dijo que la novedad a él no le cambia el tablero: “Ratifica la importancia de crear un centro progresista, definitivamente opuesto a ambos extremos de la grieta”. Precandidato presidencial de Alternativa Federal –como Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey–, el economista mantuvo así el acento puesto en la diferenciación. “Veo una gran demanda por salir de esos dos extremos y ofrecer algo equilibrado, con menos bronca y odio, y más ideas para poner en marcha el país que, con estos dos extremos, lleva ocho años de estancamiento absoluto”, sostuvo. En las horas que se tomó para fijar públicamente su postura, seis gobernadores del peronismo federal salieron a saludar la candidatura de Alberto Fernández y CFK, en un movimiento de respaldo que aún no terminó de decantar. Sergio Casas, gobernador de La Rioja, Domingo Peppo, del Chaco, el tucumano Juan Manzur, Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, y Rosana Bertone, de Tierra del Fuego, están entre quienes hicieron públicas sus felicitaciones con palabras sobre la importancia de la construir una unidad que derrote al macrismo. Aunque más ambiguo, también habló en esa línea el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Lavagna se mostró en cambio como parte de los federales menos proclives a un acercamiento.