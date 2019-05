El Banco Santa Fe cuenta ahora con una sucursal digital en el hall central del Aeropuerto Internacional de Rosario. La iniciativa constituye un avance tecnológico para la entidad bancaria y para toda la región, debido a que es el primer local 100 por ciento digital (sin papeles).

Del evento inaugural participaron Marcelo Buil y Luis Nuñez, directivos del Banco Santa Fe, y Matías Galíndez y Adrián Corvino, autoridades aeroportuarias, que recorrieron la sucursal informándose sobre la tecnología utilizada y las prestaciones de las terminales de autogestión inteligentes. Buil expresó: "Es un orgullo para los santafesinos tener una propuesta de estas características en el aeropuerto". Nos sumamos a este gran desafío junto a todos los comercios que participan de este espacio, procurando que Banco Santa Fe esté siempre junto a sus clientes".

La nueva sucursal contará con cajeros automáticos, terminales de autogestión, PC All in One, pantalla interactiva y teléfono conectado al Contact Center del Banco. En horario bancario, un asesor brindará soporte a los usuarios.