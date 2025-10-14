Una "mente criminal metódica" que actuó con plena consciencia de sus actos. Un hombre que "manejó todas las variables" y que no demuestra ser "impulsivo". Así definía este martes el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, a Pablo Laurta, el uruguayo incriminado por haber cometido un triple asesinato (dos en carácter de femicidio) y por haber secuestrado a su hijo menor de edad.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario precisó cómo fueron los últimos movimientos del acusado hasta lograrse su detención. Mediante esa descripción del desarrollo de los hechos, se pudo presumir que Laurta cometió delitos de forma deliberada con el objetivo final de apropiarse de su primogénito, un niño con autismo que este martes cumplió 6 años.

Laurta se encuentra detenido acusado de haber cometido un doble femicidio contra su expareja, Luna Micaela Giardina, de 26 años; y su ex suegra, Mariel Zamudio, de 54. También se lo acusa de haber secuestrado a su hijo, luego de cometer el doble crimen. Por último, fue señalado como el autor del asesinato de Martín Sebastián Palacio, un conductor de autos de aplicaciones móviles, quien lo habría trasladado junto al niño entre las provincias de Córdoba y Entre Ríos.

Los crímenes de Pablo Laurta, en orden cronológico

Según pudieron descubrir las autoridades policiales, Pablo Laurta había calculado varios de los movimientos sanguinarios de su plan macabro.

Los primeros indicios de su estrategia criminal habrían ocurrido en los últimos días de septiembre. En primer lugar, se detectó que, semanas antes, había alquilado una cabaña en Salto, una localidad uruguaya separada por pocos kilómetros de la ciudad entrerriana de Concordia a través del Río Uruguay. En ese lugar pasó "diez días practicando cómo manejar un kayak o piragua".

Según Roncaglia, el acusado cruzó el martes 7 de octubre a la provincia entrerriana atravesando el río para no dejar rastros, y afirmó que escondió la piragua "en un monte en Puerto Yeruá".

Una vez del lado argentino, Pablo se comunicó por teléfono con Palacio, "a quien conocía de antes porque ya había realizado otros viajes”. Esto último fue ratificado por Sonia Gómez, la abogada de la familia del remisero, quien indicó que ambos se conocían desde la pandemia de COVID-19. Esa noche le pidió que lo fuera a buscar y que lo llevara hasta la ciudad santafesina de Rafaela.

Pablo Laurta está acusado de un doble femicidio, un asesinato y el secuestro de su hijo.





De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad de una estación de servicio en la ciudad entrerriana de San Salvador, durante la madrugada del miércoles el vehículo Toyota Corolla paró a cargar combustible. Sin embargo, no era Palacio quien manejaba el auto, sino Laurta. Del primero no hay indicios. Luego de ese trámite, el acusado siguió su viaje sin acompañantes.

La familia de Palacio, ante su ausencia y cuando dejó de contestar los mensajes, radicó una denuncia. La mañana posterior del jueves 9 de octubre la policía de Córdoba halló el auto en el barrio Villa Reitor, en la periferia norte de la capital cordobesa. Estaba incendiado. No se encontró ningún cuerpo cerca.

Dos días después, el sábado 11 de octubre, la policía de Córdoba toma conocimiento del doble femicidio en el barrio de Villa Serrana. El autor de los crímenes era Laurta. Mientras tanto, las autoridades continuaban averiguando el paradero de Palacio.

Laurta resulta detenido el domingo 12 de octubre en el Hotel Berlín de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Según estimaciones, habría manejado con el auto robado de Palacio hacia Córdoba para cometer el doble femicidio y secuestrar a su hijo, de entonces 5 años. En algún momento abandonó el vehículo Toyota Corolla y lo incendió. Posteriormente, pidió un taxi para que lo trasladara con su hijo a la localidad de Gualeguaychú.

Joaquín, el chofer del remis que realizó el viaje explicó a Cadena 3 que no había tomado conocimiento de que estaba trasladando al criminal. "No me di cuenta quién era cuando lo llevé. No había mucha información todavía. Iniciamos el trayecto todo normal, pero el nene estaba muy descompuesto, estaba amarillo", recordó.

Pablo Laurta fue detenido el domingo 12 de octubre en el Hotel Berlín, en Gualeguaychú.





El hombre aseguró que el viaje comenzó en la Plaza de los Niños de la Terminal de Ómnibus de Córdoba, alrededor de las 11 de la mañana. Laurta quería un baño para cambiar al hijo y un lugar donde cambiar dólares. El taxista indicó que le sorprendió realizar un viaje tan largo, de unas ocho horas, ya que "ya no es algo tan común". Además, remarcó que en un principio el viaje era a Concordia, pero el destino cambió a Gualeguaychú.

Al conductor le llamaba la atención de Pablo, según recuerda, porque "no le ofrecía comida al nene, sólo le daba golosinas". Asimismo, contó que durante el viaje le ofreció al padre trasladar al nene a un centro médico, ya que "estaba vomitando", pero Laurta se negó "porque no quería llegar tarde a una reunión".

"El viaje fue de aproximadamente unas ocho horas. Al llegar allá, lo dejé a una cuadra del hotel donde estaban. En el viaje iba hablando con los hoteles para ver si había disponibilidad", detalló.

El taxista precisó también que durante el viaje Laurta se exaltaba al hablar de su ex pareja. "Decía cosas como 'Luna era una hija de puta', y que le había arruinado la vida", recordó. Además, le habría dicho al menor que "por un tiempo no iba a ver más a la mamá y que ella los iba a dejar en paz".

Joaquín se enteró que había llevado al criminal cuando un familiar le compartió la noticia de la desaparición del nene. "Cuando lo reconocí, se me heló el alma. El domingo al mediodía le avisé a la Policía. Llegó un móvil, me entrevistó y ahí se activó el Alerta Sofía. Me dejó muy tranquilo cuando el niño estaba resguardado", contó. Según dio a conocer el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, el nene está en buen estado.





“Estamos hablando de dos femicidios y un homicidio. A Palacio no lo habría matado por una discusión, fue todo premeditado, para que no diga nada”, manifestaron desde el ministerio de Seguridad entrerriano.

Sobre la captura de Laurta en Gualeguaychú, comentaron que la prioridad siempre fue el chico, porque “es un criminal y podía hacer cualquier cosa, manejó todas las variables posibles”. En este sentido, expresaron que “el arma que se secuestró estaba lista para seguir usándose”.

“Va a tener que pagar. En las próximas horas va a ser indagado en Entre Ríos donde habría cometido el primer delito. Todavía no sabemos donde se va a judicializar la causa, eso lo decide la Justicia”, detallaron.

Por último, acerca del estado actual del menor, Roncaglia confirmó que está al resguardo y ya fue trasladado a la provincia de Córdoba: “La mamá del pequeño tiene una hermana en Chile, pero eso queda en manos de la Justicia”.