Adelanto de su próximo disco
Ca7riel y Paco Amoroso lanzaron una canción junto a Sting
Luego de la pausa que anunciaron en diciembre, el dúo regresó a la actividad. Cómo es su nuevo tema.
13 de febrero de 2026 - 13:04
Nuevo tema
Ca7riel, Paco y Sting
(Redes Sociales)
La Coad propone paros escalonados
Profundizar el plan de lucha
Adelanto de su próximo disco
Pocas instituciones especiales y poco presupuesto
Un juez de menores cuestionó la baja de la edad de imputabilidad y pidió “un debate más profundo y serio”
Una encuesta midió el rechazo
Reforma laboral e imputabilidad: la posición de los argentinos frente a los proyectos del Gobierno
Con votos del oficialismo y la oposición
Media sanción en Diputados para el acuerdo Mercosur - Unión Europea
Cerró el año en apenas un 53,8 por ciento, informó el Indec
Sigue bajando el uso de la capacidad industrial
Brasil, México y Rusia ya dispusieron envíos
Chile se suma al envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio del bloqueo
Un estudio tumba el mito de que el autismo es más común en los hombres
El TEA existe por igual en varones y chicas
Pablo Esteban
El País
Los fiscales de la causa Vialidad pidieron descomisar los bienes de CFK, incluido San José 1111
La nueva ofensiva de Luciani
Patricio Finnen y otros tres represores al banquillo
Arranca el juicio contra un exjerarca de la SIDE por crímenes de lesa humanidad
Luciana Bertoia
Van por el acuerdo Unión Europea-Mercosur
Eva Moreira
Economía
"Muy buenos avances", afirmaron
La misión del FMI vino y se fue sin decir nada sobre el escándalo del INDEC
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 13 de febrero de 2026
La justicia prorrogó la cautelar que impide la suspensión del servicio por falta de pago
El agua no se corta con un decreto
Bernarda Tinetti
Sociedad
Por irregularidades
La Anmat prohibió la venta de un jabón líquido para ropa
Cómo estará el fin de semana
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 13 de febrero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 13 de febrero
Un crimen que estremeció Tucumán
Caso Paulina Lebbos: a 20 años del crimen, la mejor amiga admitió el encubrimiento
Deportes
Última jornada de pruebas
Franco Colapinto tuvo una buena práctica y mejoró sus tiempos
Fórmula 1
Tras un día de descanso, Colapinto vuelve a girar
Arranca el TC y el campeón defiende su corona
Canapino insaciable: “Cuando mejor me va, más quiero”
Jorge Dominico
La quinta fecha del campeonato con partidos atractivos
Torneo Apertura: salen a la cancha Independiente, San Lorenzo y Vélez