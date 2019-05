San Lorenzo, con el debut como entrenador interino de Diego Monarriz en lugar del saliente Jorge Almirón, jugará esta noche ante Sportivo Estudiantes de San Luis, que juega en el Federal A, en un partido por los 32avos. de final de la Copa Argentina. El vencedor de este encuentro jugará en 16avos de final ante Barracas central, que eliminó a Unión. San Lorenzo acabó de acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores, en donde jugará ante Cerro Porteño de Paraguay, pero se quedó sin entrenador luego de que los dirigentes dieran por culminada la gestión de Almirón. Por su parte, Sportivo Estudiantes quedó afuera de la lucha por el ascenso a la B Nacional tras quedar eliminado el mes pasado por Chaco For Ever, en la segunda fase de la revalida del Federal. El equipo puntano es dirigido por Héctor Arzbialde y confía en la experiencia de algunos futbolistas con una etapa importante en Primera como Germán Montoya (ex arquero de Belgrano, Vélez, Colón e Independiente), Facundo Quiroga (ex Argentinos y Atlético Tucumán) y Maximiliano Bustos (ex Vélez, Banfield y San Martín de San Juan). Lo mejor de Sportivo Estudiantes en la Copa Argentina fue en la 2015/2016 cuando River le ganó 2 a 1 en el final del partido con un tiro libre de Gonzalo "Pity" Martínez en Salta, por los 16avos. de final. La jornada la abrirá Estudiantes de La Plata frente a Sarmiento de Resistencia, Chaco, en cancha de Temperley, El partido marcará la despedida de Estudiantes de Rodrigo Braña, quien fue campeón de América en 2009 y lleva jugados 322 encuentros, a nivel local e internacional, con la casaca del club platense.

ESTUDIANTES DE LA PLATA: Andújar; Sánchez, Schunke, Jara, Erquiaga; Castro, Gómez, Braña, Estévez; E. López, Pavone o Albetengo. DT: Gabriel Milito.

SARMIENTO (Chaco): Carrera; Cuevas, Berlo, Huth, F. López; Piz, Cevasco, Alarcón; Cañete, Parera, Bulgarelli. DT: Raúl Valdez.

Estadio: Temperley. Arbitro: Diego Ceballos. Hora: 18.10. TV: TyC Sports

SAN LORENZO: Monetti; Herrera, Rodrìguez, Senesi, D. Pérez; Loaiza, Insauralde, Reniero, Martegan; Blandi, A. Díaz. DT: Diego Monarriz.

SPORTIVO ESTUDIANTES (San Luis): Montoya; Sosa o Vallejo, Corulo, Quiroga, Inostroza; Cuello, Giménez, E. Díaz, Distaulo; Rordíguez, Amieva. DT: Héctor Arzubialde.

Estadio: Unión. Arbitro: Diego Ceballos. Hora: 21.10.