Luego de emitir su voto en Vicente López, la diputada nacional Lilia Lemoine protagonizó otro escándalo infantil al cruzarse con periodistas, a los que acusó de "acosarla e insultarla". A la legisladora ultraderechista no le gustó cuando le preguntaron por los audios de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucran al círculo más cercano del Presidente, y amenazó a los gritos con llamar a la Policía.

“Son 5 tipos que me están siguiendo y no me dejan en paz”, decía Lemoine mientras se filmaba hablando y haciendo su habitual acting, parecido al que hizo hace unos días en la Cámara de Diputados con su excompañera de bloque Marcela Pagano, a la que no dejaba hablar.

“Esto es acoso muchachos, por Dios. Tres cuadras me siguieron empujándome, agarrándome, gritándome e insultándome”, agregó la legisladora nacional. En realidad, los mismos periodistas contaron que fue la propia Lemoine quien en un principio se acercó a ellos a los gritos.





Lemoine se puso nerviosa cuando le preguntaron por los audios de las coimas en la Andis y solo atinó a responder "kukas tirapiedras" antes de explotar y hacer un berrinche de los que acostumbra. Hace pocos días, mientras hablaba su excompañera de banca, la libertaria díscola Marcelo Pagano, Lemoine se puso a hacer sus payasadas en frente de ella para desconcentrarla, en plena sesión en la Cámara de Diputados.

La cosplayer y maquilladora de Milei suele protagonizar este tipo de hechos. Ni siquiera es la primera vez que hace el ridículo en el marco de una proceso electoral. Ya en las elecciones generales de 2023, salió del cuarto oscuro con la boleta de La Libertad Avanza en su mano y generó un escándalo a los gritos que se extendió durante dos horas.

