"No queremos que le pase a otras personas, que sufran como hemos sufrido con estos jueces, no lo permitimos más, como personas, como familias, como mujeres. No nos callamos más", sostuvo Marta Montero, madre de la joven Lucía Pérez, al presentar en la Cámara de Diputados el pedido de destitución, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, de los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1, que absolvió a los tres responsables de la violación y muerte de la joven de 16 años. La presentación, impulsada por la diputada Victoria Donda, se hizo con el respaldo de los legisladores de bloques oficialistas y opositores, y organismos de derechos humanos.

Marta y Guillermo Pérez, padres de Lucía, resaltaron durante la conferencia de prensa, en la que también estuvo presente la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, que el repudiado fallo de los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevaledel no es la primera sentencia cuestionada del tribunal sino que existen, al menos, otras cuatro, que involucran abusos sexuales a niños y dos muertes a manos de conductores en estados de ebriedad. "Lo único que les faltó decir en el fallo de Lucía que ella había sido la culpable", apuntó Montero, en diálogo con PáginaI12.

"Claramente que Lucía tenía relaciones sexuales con quien y cuando quería", "no se mostraba como una chica de su edad y que además había referido mantener relaciones con hombres de hasta 29 años", son algunos de los extractos del fallo emitido en noviembre pasado contra los acusados por la violación y muerte de la joven marplantense. "La justicia tiene que apartar a estos jueces que acusaron a Lucía de su propia muerte. Hay que terminar con la justicia patriarcal", aseguró Donda.

"El pedido se basa en que los jueces debieron fallar tomando las pruebas incorporadas al expediente y no, como finalmente hicieron, haciendo hincapié en la vida social, afectiva y sexual de una adolescente de 16 años para justificar su propio femicidio, en un hecho que repugna al Estado de Derecho y al derecho de todas las mujeres de nuestro país", agregó la diputada nacional por Somos sobre la presentación judicial que llevará adelante la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH).



La audiencia para solicitar al destitución de los jueces marplatenese se realizó en el anexo de la Cámara de Diputados y contó con el respaldo de Romina del Plá (FIT), Silvia Lospennato (PRO), Gabriela Cerruti (FpV), Facundo Moyano (Red por Argentina), Leonardo Grosso (Movimiento Evita) y la legisladora porteña Andrea Conde.

El fallo que absolvió por abuso sexual a Alejandro Maciel, de 61 años, Matías Farías, de 25, y a Pablo Offidani, de 43, está en revisión en segunda instancia por la apelación presentada en diciembre pasado por la familia de Lucía y la Fiscalía General bonaerense. "El caso ya fue tomado por el fiscal de Casación Carlos Altuve, con quien mantendrá una reunión el próximo 3 de junio, en la previa de la marcha de Ni Una Menos", informó la madre de Lucía.