Partiendo de que no me gusta la idea de tirar nada a la hoguera... y comprendiendo que es una metáfora, no puedo olvidar “las brujas” enviadas literalmente a la hoguera en otros tiempos y los libros en momentos más cercanos. Pero aceptando el juego y sólo como intención de desechar lo que no me gusta de mí y de este mundo, diría que tiraría a la hoguera en primer lugar a la hoguera. Y con ella desecharía los miedos que no nos dejan crecer. El miedo a decir y pensar lo que no es políticamente correcto, a tomar riesgos, a innovar y el miedo a exponernos ante los que juzgan...

Al excluir los miedos de nuestra vida, quizás vuelvan reciclados en oportunidades. Me estusiasma este presente lleno de ganas. Toda mi admiración desde mis muchos años.

Elena Petraglia: Actriz de El río en mí, de Francisco Lumerman.