A pocos días del inicio del primer juicio oral en su contra, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se prepara para enfrentar otro proceso similar, en este caso por documentos históricos que tenía en su casa del Calafate. La justicia elevó a juicio oral la investigación por un prontuario del ex presidente Hipólito Yrigoyen y una carta que José de San Martín le escribió desde Francia a su par chileno Bernardo O' Higgins. En su libro Sinceramente, la ex mandataria reveló que este último texto fue un regalo del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin.

Tres semana después de ser operado de un tumor, el juez Claudio Bonadío se reunió con el personal de su juzgado para volver al trabajo. La primera decisión fue cerrar el período de instrucción de la causa por la incautación de los documentos encontrados en El Calafate, una derivación de la causa de los cuadernos. Así el juez federal le dio vista a los fiscales y a las defensas para que realicen sus requerimientos, quedando a un paso del juicio oral. Si bien Bonadío había procesado a la ex presidenta por encubrimiento de robo, los camaristas Martín Irurzún y Leopoldo Bruglia desecharon la figura dieron paso a la un procesamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público.



En el libro Sinceramente que Fernández de Kirchner presentó el 9 de mayo pasado en la feria del libro detalló que la carta de San Martín a O' Higgins fue un regalo del presidente ruso, Vladimir Putin, durante un viaje que realizó como mandataria en 2015. Según el relato del libro, Putin la había conseguido en la casa de subastas británica Sotheby's tiempo atrás pensando en un presente para la presidenta, que cuenta que se vio gratamente sorprendida por el obsequio.