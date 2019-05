Palma de Oro a la mejor película: Gisaengchung (Corea), de Bong Joon-ho.

Gran Premio del Jurado: Atlantique (Francia/Senegal), de Mati Diop.

Mejor dirección: Luc y Jean-Pierre Dardenne por Le jeune Ahmed (Bélgica).

Mejor actor: Antonio Banderas por Dolor y gloria (España), de Pedro Almodóvar.

Mejor Actriz: Emily Beecham por Little Joe (Reino Unido/ Austria), de Jessica Hausner.

Premio del Jurado: compartido por Les Misérables (Francia), de Ladj Ly, y Bacurau (Brasil), de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles.

Mejor guion: Portrait de la jeune fille en feu (Francia), de Céline Sciamma.

Mención especial: It Must Be Heaven (Palestina), de Elia Suleiman.