El consultor estrella del Gobierno, Jaime Durán Barba, pasó de vaticinar catástrofes si gana el kirchnerismo a predecir que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se sacarán los ojos. “Si esa fórmula llegara a ganar, a los pocos meses uno de los Fernández terminará en la Casa Rosada y el otro en la cárcel”, aseguró Durán Barba. “Está claro que Cristina supuso que iba a perder. No existe un candidato que renuncie si cree que puede ganar”, sostuvo el consultor, quien estimó que “lo único que podría darle sentido a esta acción sería que, creyendo probable la derrota, quisiera que, cuando se produzca, la culpa sea de Alberto”. “Si por alguna razón llega a ganar, pensará que tiene la fuerza para reemplazar a un presidente con poco arraigo en la realidad”, aseguró el asesor ecuatoriano, quien suele escribir como si supiera lo que CFK piensa mejor que ella. “Casi ningún presidente permite que exista alguien que le haga sombra y el vicepresidente no debe tener más poder que el presidente. Si triunfa el binomio Fernández-Fernández no existirá un presidente con sombra, sino una sombra con presidente, al que deberá eliminar”, aseguró Durán Barba en una nota publicada en Perfil. “La fórmula es una bomba de tiempo que estallará cuando se organicen las candidaturas, durante la campaña o en el primer mes de gobierno”, vaticinó. También predijo que en el juicio por la obra pública “aparecerán barras bravas, matones y militantes que rodearán a Cristina agrediendo a la gente común y a los medios”.