#AltaTemporada Empieza una serie, empieza una ilusión. Si te va la paranoia epidémica, probá la miniserie debutante The Hot Zone, sobre la dispersión del ébola, desde hoy por Nat Geo. Y si te caben los caballeros templarios y el glamour medieval, hoy sale la segunda de Knightfall en History.

#CualquieraPuedeGooglear Click con réplica: la Red Bull Batalla de Gallos estrenó app propia para intercambio freestylero. Click en pantalla: el disco Back to Black de Amy Winehouse tendrá especial en el ciclo Classic Albums de DirecTV Play, este viernes a las 21. Click taquillero: Las Pastillas del Abuelo visitarán en Luna Park el 23/8. Click de catálogo: los britpoperos platenses No Ves Nada estrenaron el single Me revoluciono, mientras que Dharma & Flora soltaron la canción No pudiste darme (con feat de Justo).

#Festivalipsis El ciclo DaBoom: el Pulso de los Martes latirá con hip hop, funk, bailarines e intervenciones en el Bar Billar La Paz-Arriba (mañana a las 20). Además, el Movistar FRI Music invita a su grilla con Fito Páez junto a bandas emergentes el 9/6 en el Hipódromo de Palermo, con entrada libre para clientes de la compañía y transmisión por streaming.

#AduanaParalela Suban que acá hay lugar. Los legendarios mexicanos El Tri celebrarán 50 años de rock en Groove (28/6). La youtuber yanquilatina Katie Angel meterá show en el Teatro Ópera Orbis (16/7). El californiano John Garcia, ex cantante de Kyuss, defenderá el orgullo stoner con su Band of Gold en El Teatrito (8/9). Y los veteranos londinenses King Crimson revivirán el rock progresivo en el Luna Park (8 y 9/10). Además, el hip-hopero español Rels B sumó segundo show porteño: estará el 31/5 en el Gran Rex y el 2/6 en Groove.

#Cursos&Concursos Última convocatoria para el programa de becas de hasta 60 mil pesos del Fondo Nacional de las Artes para artistas, artesanos, diseñadores, arquitectos, productores y gestores culturales (hasta el jueves vía http://fnartes.gob.ar/becas/creacion). Y los derechos de niños, niñas y adolescentes son la temática de ¿Qué me contás de…?, el concurso de dibujo, historieta, escritura y arte digital que organiza la Feria del Libro Infantil y Juvenil (sólo para menores de 17, con inscripción hasta el 31/5 vía http://el-libro.org.ar).