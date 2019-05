Rosariazo verde en Humanidades

"Las pibas lo estaban esperando". Así definió Raquel Tizziani, de la Cátedra "El aborto como un problema de salud" la desbordante convocatoria que ayer tomó la amplia entrada de la Facultad de Humanidades y Arte por Corrientes, ocupó esa calle desde Rioja hasta Santa Fe. Hubo pañuelazo, sí. Hubo glitter y consignas. "Queremos en las farmacias misoprostol", cantaron miles. Estallaron las previsiones. "No nos cansamos más. No paramos y no vamos a parar, y vamos a festejar, porque lo vamos a lograr", expresó Florencia, de 24 años, mientras su amiga Melina, de 26, refirió al "verde esperanza" para que "de una vez por todas este año sea ley". Mabel Bustos, "Mabelucha", disfrutaba del paisaje, a sus 88 años, sentada en una silla. "Doy gracias no sé a quién de poder ver a todas estas chicas, desde el comedor universitario donde comí tantas veces, hasta Rioja, lleno de chicas, de pibas. ¡Cómo lo disfruté, pensé que no iba a tener vida para verlo!", se emocionó mientras seguía la conferencia de prensa en el Congreso, donde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó por octava vez su proyecto de ley.

Sofía Botto, de Mumalá, micrófono en mano, estimó que había más de 3000 personas, entre afuera y adentro. No era exactamente un escenario, pero allí había una pantalla, pensada para seguir lo que pasaba en Buenos Aires. Las pibas desbordaron todo, y la infraestructura quedó corta. "La verdad es que estamos sorprendidas con la amplia convocatoria, está estallada la Facultad, la calle cortada, esperamos que de una vez por toda el aborto sea ley, sabemos que es un problema de derechos humanos, de justicia social, y necesitamos que las personas con capacidad de gestar puedan decidir sobre su cuerpo", puntualizó Paula Botta, de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. La transmisión de la conferencia de prensa de Buenos Aires se entrecortaba, y estaba por empezar un panel para analizar la ley. Gabriela Santinelli, de la Campaña; Dolores Covacevich, de la Asamblea por la ESI y Saulo Dalmasso, de la Red se sentaron en una silla mientras el mate circulaba entre quienes estaban sentades en el piso. "Con toda la gente que hay, nos da lástima que mucha gente no va a poder escuchar el panel. Esto es el claro ejemplo de que son las pibas quienes vienen pidiendo una ley acorde a la realidad nacional e internacional", agregó Botta.

La Facultad parecía tomada por una alegre multitud verde. Hubo feria: libros, stickers, pañuelos. Mates, tortas, glitter. La algarabía del encuentro volvió a manifestarse. "Fue una convocatoria que nos superó ampliamente, esperábamos volver a llenar la Facultad, como otras veces el año pasado, pero esta vez rebalsamos, llenamos toda calle Corrientes, de punta a punta y el hall entero. La verdad es que estamos muy contentas y mostrando que la movilización y el reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito no disminuye, no frena, que un año electoral no tapa nuestro reclamo y que nuestra mayor fuerza es estar juntas en las calles", consideró Pilar Escalante, de la Campaña, y recordó lo urgente: "En nuestra provincia están habiendo una serie de ataques a compañeras de la campaña, hay sectores antiderechos organizados dentro de lo social y lo político. Con esto demostramos la fuerza y la contundencia del reclamo". Se refería a las amenazas contra activistas, las semana pasada en la ciudad de Santa Fe, y a la candidatura de Amalia Granata, que "muestra una disputa directa de los sectores antiderechos".

Una de las históricas, Susana Arminchiardi, miraba a su alrededor la cantidad de pibas -y varios pibes- y decía: "Esto es una alegría inmensa. Será ley, será ley".