Los pasajeros de la línea 148 de colectivos deberán buscar este lunes otro medio de transporte, ya que los trabajadores de la compañía cumplen con una medida de fuerza en reclamo del pago de sus salarios.

La protesta se inició el viernes 7 de noviembre, tras el atraso en el pago de los sueldos de los trabajadores. Desde las 00 horas de ese día, los choferes de la línea 148 -que une el sur del Gran Buenos Aires con Constitución- iniciaron un paro por tiempo indeterminado.

Así, durante el fin de semana no hubo servicio. En tanto que en las primeras horas de este lunes 10 de noviembre la empresa El Nuevo Halcón informó en sus redes sociales que la protesta sigue en pie.

"Informamos que aún persiste la abstención de tareas de nuestros conductores", publicó la compañía que recorre las localidades de Florencio Varela, Solano, Berazategui y que llega hasta Constitución, en la Capital Federal.

Según indicaron, la empresa informará cuándo se normalizará el servicio a través de sus redes sociales.

Por otra parte, desde las 00 hs de este lunes las líneas de colectivos de la empresa Moqsa reanudaron su servicio habitual luego de tres días de protesta.

Se trata de las líneas 159 - 219 - 300 - 372 - 584 - 603 - 619, que unen el sur del Conurbano con la Ciudad.







