Las empresas agroexportadoras negocian la adjudicación del Belgrano Cargas

Por Raúl Dellatorre

Las cerealeras pisan fuerte en la búsqueda de la concesión de la explotación del ferrocarril Belgrano Cargas, un tendido que recorre territorio de seis provincias, pero para su puesta en funcionamiento requerirá terminar las obras de tendido de vías que son parte del contrato con empresas chinas que quedó inconcluso. Una firma mexicana del rubro, Ferromex, apunta también a competir en esta licitación, aunque no sorprendería que llegue al momento de la apertura de sobres de la mano de las cerealeras. De cualquier modo, con una o con otra sociedad en la concesión, lo que va quedando claro es que las empresas del Estado quedarán ajenas a la administración y gestión del servicio, lo cual llevará, cualquiera sea el adjudicatario, "a un muy buen negocio para quienes explotan el servicio ferroviario exclusivamente en su propio beneficio, a la falta de obras de infraestructura porque si las decide el privado no se harán las que realmente hace falta, y a que los pueblos y la producción del interior que no son parte del monopolio de los concesionarios, sigan marginados y olvidados, porque no podrán acceder al tren ni como pasajeros ni como usuarios de carga", según la opinión de especialistas en el tema.