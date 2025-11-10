Un diputado definió a las listas de octubre como “festival de transfuguismo político”

El diputado nacional de Democracia para Siempre Fernando Carbajal calificó hoy las listas de las elecciones de octubre como un “festival de transfuguismo político” en el que “cualquiera se pasó a cualquier partido” lo que, en su criterio, dificulta saber con precisión la conformación del futuro Congreso.

“Cualquiera se pasa a cualquier partido, la verdad es que no sabemos cuál va a ser la conformación de los bloques” a partir del 10 de diciembre, expresó Carvajal en declaraciones al programa RPM que se emite por Splendid AM 990.

El legislador, de origen radical, puso como ejemplo al bloque de la UCR, que pasó “de 130 diputados en 1983, a apenas 34 el año pasado, y ahora “se proyectan 12 o 13 diputados” a partir del 10 de diciembre.

Destacó que, en muchos casos, los diputados de la UCR que llegarán al Congreso “fueron electos por La Libertad Avanza, lo que genera incertidumbre sobre su alineación” en los bloques de la Cámara baja.