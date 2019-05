Veinte años después de la publicación de la primera novela, J. K. Rowling lanzará cuatro nuevas historias asociadas con el mundo mágico de Harry Potter. Publicada en el formato de e-book, la serie de libros breves se dedicará a explorar "el folclore tradicional y la magia en el corazón de la serie", y se editará a través de Pottermore Publishing. Según lo anunciado, está diseñada para enfocarse en materias específicas de Hogwarts, incluyendo Adivinación, Herbología y Defensa contra las Artes Oscuras.



Los primeros dos libros -A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts y A Journey Through Potions and Herbology- se darán a conocer el 27 de junio; se espera que los dos siguientes, A Journey Through Divination and Astronomy y A Journey Through Care of Magical Creatures, aparezcan poco después.

Desde la publicación del último libro de Harry Potter, en 2007, no ha habido precisamente escasez de material para que los fans de la saga sigan cultivando. En 2016 se presentó en el West End londinense la puesta teatral Harry Potter and the Cursed Child -también editada en libro-, y el mismo año se lanzó el spin off cinematográfico Animales fantásticos y donde encontrarlos.