“Ni Macri ni Cristina, hay una alternativa para la Argentina”, planteó el salteño Juan Manuel Urtubey para ratificar su voluntad de competir por la presidencia. Llamativamente pronunció esa frase después de recibir a Mauricio Macri en el aeropuerto y compartir un encuentro en su estancia, que incluyó hasta una foto con su familia. “No vamos a sumarnos a ese espectáculo grotesco donde los políticos discuten posiciones de poder mientras en la Argentina se cagan de hambre. Es una inmoralidad. No me postulo para presidente para garantizar la impunidad de nadie”, lanzó Urtubey, quien también envió un mensaje para Sergio Massa. “En Buenos Aires se la pasaron de cabildeos y negociaciones. Esto no se resuelve con operaciones de prensa o en redes sociales, sino laburando todos los días”.