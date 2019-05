De la incómoda tarima de un boliche en Lanús a la acústica magnífica del Teatro Colón, y de un galgódromo en Tijuana a un andamiaje montado en pleno Luna Park, Babasónicos redondeó 28 años de obra regenerando permanentemente su noción de escenario, haciendo girar la rueda de lo que puede ser un rockódromo. Han hecho shows con los músicos en distintos niveles de una escalinata o en escenarios de dos pisos, con formación circular y con Adrián Dárgelos cantando desde un palco alejado del tablado, en Obras al aire libre y en Obras cerrado, en la terraza del Recoleta y en los principales festivales de la región, en plan tecno, fogonero o sacado, en teatros, whiskerías, hipódromos y estadios, con pantallas HD y bailarinas desnudas. Incluso presentaron Romantisísmico con una triple experiencia de estadio cubierto, predio al aire libre y puesta de teatro. Ellos abrieron para Soda Stereo en 1992 y Usted Señálemelo abrió para ellos a finales de 2018. Babasónicos toca en Buenos Aires sin desapariciones hace casi treinta años y, aún así, su idea es que el de mañana sea “el show de todos los shows”, su recital más largo, el crescendo definitivo para la performance babasónica.

A partir de las 20.30, en el Hipódromo de Palermo y bajo la marquesina de su Festival Discutible, Adrián, Roger, Tuñón, Diego, Panza, Tuta y Carca tocarán tres para alrededor de dos horas y cuarto de show, con listas funcionales en cada segmento y tres puestas en escena diseñadas por el arquitecto mendocino Sergio Lacroix, como es habitual en sus toques de esta calaña. Cada parte del tríptico tendrá su tensión, y el intento general será por terminar el tercero en pleno éxtasis. En principio, el mismo espectáculo será llevado a Córdoba (9/8) y Mendoza, pero esta iniciativa no originará una “gira de hipódromos” así como Impuesto de fe les significó una por teatros.

“Las bandas deberían ser felices y tocar lo que les gusta. Bajo ese principio nos manejamos”, aseguró Dárgelos en un evento promocional que además de lanzar el festival sirvió para presentar el vinilo de Romantisísmico, con lo que A propósito queda como el único disco suyo aún sin edición en ese formato. “Somos conscientes de que nuestros shows son muy intensos y requieren de una puesta en escena y un desarrollo. Por eso dividimos el espectáculo en tres mini shows”, resolvió el cantante, en tanto que Roger manijeó que harán entero Discutible además de las canciones de su repertorio que más empaticen con estas nuevas y quizás algunas que no tocan hace rato también.

Loading tweet ...

Entre acto y acto habrá intervenciones musicales, separadores que arrimen a esa idea. El escenario principal tendrá un campo fan ocupando el frente del lado izquierdo del predio pero por el costado derecho del campo a secas se podrá llegar hasta adelante. También habrá dos plateas, pero ninguna de las zonas estará conectada con otra. Por el segundo escenario, al frente, pasarán Conociendo Rusia (a las 18), Ibiza Pareo (18:35), Ca7riel y Paco Amoroso (19:10) y Juan Ingaramo (19:45). Y al lado de esta tarima para los convidados indie estará el patio cervecero, donde se podrá comer antes, durante, después, entre actos, cuando sea: si Babasónicos es para todes, el bajón también.

Una de las cosas más elocuentes es cómo casi tres décadas después parece ser que la suya sigue siendo la banda favorita de cada uno de los miembros del grupo. A propósito, se programaron tres shows de ellos mismos para cerrar este festival que funciona como una feria de atracciones montada en torno de Discutible, un disco que viene a confrontar los algoritmos y los modos en que la música es distribuida actualmente pero que a la postre es muestrario de lo que mejor hacen: dislocar el pop a partir de su noción mutante del espíritu rockero. Parte de lo que vienen exhibiendo, además, en los videoclips que han ido lanzando, como el todavía flamante para Ingrediente.

Desde que fue anunciado este show, con afiches con la leyenda La respuesta es –como diálogo interno con su hit La pregunta–, las invitaciones de la banda apelan a participar de una experiencia, a investigar todo, a hallar las interrupciones infames y los artistas fuera de norma de una experiencia interactiva. Datos más concretos sobre el asunto se fueron leakeando en las redes del grupo y en esta conferencia de prensa en el shopping de Palermo.

Loading tweet ...

Las listas de temas están publicadas en los perfiles sociales de la banda para quienes quieran catar el spoiler, aunque el gesto de anunciarlas les abrió más el juego a reclamos por los que no están que a festejos por la secuencia que proponen para mañana. “Las listas no tienen mucha más explicación que lo que sucede en el show”, minimizó Dárgelos. En definitiva este Festival Discutible no se trata tanto de las canciones convocadas sino de la exhibición de los diversos modelos con los que saben resolver su repertorio.

Lo demás es la espectacularidad con la que Babasónicos gusta de contar sus cosas, anunciando cada disco y show como una experiencia definitiva de frenesí, delirio y discordia ante su contexto. Pero todo es discutible y, como ellos mismos aclararon, la respuesta también lo es. Lo indiscutible es que este grupo no cesa de poner sus ideas a disposición y no ha dejado de tomar el reto de ver si esos planes funcionan, si la inventiva triunfa sobre la mezquindad de las vicisitudes. Otra ráfaga de esa llama babasónica que los tiene siempre listos para convencer de que cada uno de sus movimientos es único.