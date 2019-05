“Pedimos que Emanuel Ginóbili sea convocado como testigo y la justicia lo rechazó”, dice Luis Virgilio Sánchez, abogado de la comunidad mapuche Paichil Antriao de Villa La Angostura, quien intentará en las próximas horas impugnar las acusaciones contra siete miembros de esa comunidad originaria, a quienes el astro del básquet acusa de usurpación en un proceso cuya fecha de juicio oral será fijada el martes. “La fiscalía dejó afuera la denuncia por lesiones, tenemos la filmación de la patota que atacó con armas y garrotes a un grupo en el que había mujeres con bebés, ellos no son los victimarios sino las víctimas”, sintetizó el letrado en diálogo con Página12. Por su parte, el abogado de Ginóbili, José Ricardo Mena, expresó que “un cuidador que habitaba una casa dentro de la propiedad de Ginóbili dijo haber sido amenazado y amedrentado, y tuvo que huir porque unas 20 personas de la comunidad tomaron el lugar. En 2015 ya habían usurpado pero acordamos la restitución, mediando desistimiento de la acción penal y desde esa fecha tenía posesión Ginobili”. Los baqueanos de las familias Paichil y Antriao fueron quienes marcaron los límites de la cordillera, y en pago a tal servicio en 1902 Julio Argentino Roca les otorgó las tierras que ahora vuelven a estar en disputa, según consta en la documentación de la causa a la que accedió este diario.En una audiencia de control de acusación realizada el martes el fiscal del caso Adrian De Lillo solicitó que siete personas sean juzgadas por usurpar predios ubicados en el cerro Belvedere de la ciudad de Villa la Angostura en 2018. Se trata de varios hechos, en uno de los casos habrían ocupado un lote que pertenece al basquetbolista. El fiscal del caso presentó durante la audiencia la acusación para los tres hechos que la fiscalía investigó de forma conjunta. Son tres legajos y todos mantienen relación entre sí. El martes la Oficina Judicial deberá fijar la fecha para realizar el juicio donde se determinará la responsabilidad penal de los imputados, y debido a los delitos que se juzgarán deberá intervenir un tribunal unipersonal.El abogado neuquino Virgilio Sánchez explicó a Página12 que se trata de una causa por una tierra que Ginóbili adquirió a "precio vil" sobre el Río Correntoso, que son resguardas por la comunidad mapuche Paichil Antriao, el lote 9 que abarca toda la zona de Villa La Angostura y que fueron cedidas por Julio Argentino Roca en 1902 a la comunidad. “Durante la dictadura militar se les hizo firmar la sesión de un modo forzoso. Años después, Ginóbili compró las hectáreas y comenzó el litigio con la comunidad”. Los mapuches reclaman la propiedad comunitaria de la tierra, que ocupan de modo ancestral, y mientras tanto el basquetbolista espera que sean desalojados para llevar adelante un emprendimiento hotelero. Las tierras están declaradas como zona roja protegida por la Ley de Bosques y está proyectado como territorio mapuche en el relevamiento territorial que está haciendo el INAI.“El juez de garantías Nazareno Eulogio dijo que Ginóbili no tiene relación con el caso y rechazó nuestro pedido de que sea llamado como testigo, lo cual es un delirio, ¿cómo no va a tener relación si es el particular damnificado, el supuesto despojado que hace la denuncia?”, cuestionó Sánchez. La elevación a juicio no es apelable, pero el letrado neuquino intentará igual oponerse, invocando irregularidades para lograr una impugnación de todo el proceso. “Ginóbili le compró por 150 mil dólares las tierras al intendente de la dictadura, José Salamida, que a su vez se las había adquirido a un mapuche analfabeto, en la escritura está su digito pulgar. Eso se llama lesión subjetiva, cuando se abusa de la inexperiencia de personas. Salamida iba con un escribano a los crianceros mapuches, les habían apoyar el dedo para quedarse con las tierras”, explicó el abogado.