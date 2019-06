Desde San Juan

El tres veces gobernador de San Juan, diputado nacional por esa provincia y presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, se muestra tranquilo y contento en la previa de la elección de gobernador. Sin aspiraciones personales más que la de ser uno de los armadores del regreso al poder del peronismo luego de 4 años de gobierno macrista, Gioja es optimista en dos frentes. Por un lado, respecto de la reelección de quien supo ser su delfín, Sergio Uñac, que mañana podría pasar a ser un dirigente con proyección nacional. Por el otro, respecto de la posibilidad de que Sergio Massa se integre finalmente al armado opositor que presentará la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner. “La forma que la decida él”, responde al ser consultado en un diálogo con Página/12 y otros medios sobre si prefiere una competencia en las PASO o bien consensuando las precandidaturas.

-¿Cuál es la expectativa para la elección de mañana?

-San Juan es una de las primeras provincias que trabajó y buscó la unidad, primero del peronismo y después de las fuerzas progresistas de San Juan. Y si mi memoria no me falla fue la primer provincia en hacer un frente electoral con miras a las primarias, las PASO. Luego que el gobernador decidió adelantar la elección. Tomada esa decisión, el peronismo de todos los sectores, incluido el frente renovador, se unió junto con el bloquismo y otros partidos progresistas y formamos el Frente Todos. Nos fue muy bien en las primarias, sacamos más del 50 por ciento. Y yo creo que nos va a ir muy bien el domingo porque hay una provincia ordenada porque Uñac es un buen gobernador y porque es acompañado por la mayoría de los intendentes que también tienen una buena gestión. Y porque este acuerdo hecho se ha respetado. Los resultados están a la vista. Lo que ha pasado en San Juan ha pasado en La Pampa, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Chubut. En otros lados hemos salido segundos pero también han habido acuerdos de unidad grandes.

-¿A qué atribuye que prácticamente todos los oficialismos provinciales han ganado hasta ahora?

-Me parece que hay buena gestión. El ciudadano, el votante mira eso. Cuando no se nacionaliza la elección lo que aparece son los temas provinciales. No te bombardea una campaña electoral nacional, no te mezcla. Y hoy se puede mostrar una provincia ordenada, que a pesar de las dificultades tiene índices de desocupación más bajos que la nacional. Tiene algunas cosas para mostrar.

-¿La gente sigue votando con el bolsillo o hay algo más?

-Sin duda que el bolsillo influye pero también la gente valora si mintió o no mintió, la capacidad de trabajo, de conducir, el régimen presidencialista necesita siempre de presidente que demuestren que están dedicados a gobernador todo tiempo.

-En el plano nacional, ¿cómo está la relación con Massa?

-Los que formamos parte de este frente opositor, si querés llamarle “patriótico”, donde ya hay 18 partidos políticos con actuación nacional, todos estamos para sumar, con el uniforme puesto para trabajar por la unidad más amplia posible. Y en ese camino está. Esto del Frente Renovador, que obviamente todos queremos que se pueda concretar, que se pueda hacer. Lo han expresado todos, desde el candidato a Presidente hasta en cada uno de los pueblos también. Todos vemos que la gravedad de la situación nacional, las complicaciones hacen necesario juntar voluntades para ganar en octubre y que sea más grande lo que se arme para poder gobernar.

-¿Podría haber una PASO entre Massa y la fórmula Fernández-Fernández?

-La PASO hay que hacerla, haya lista única o haya tres o cuatro listas. Hoy en este frente han manifestado interés en participar el compañero Scioli… vamos a ver, ésto se define el 22 (de junio) recién, con lo cual hay tiempo.

-Pero si tuviera que elegir, ¿preferiría un Massa compitiendo o con una lista de consenso?

-Yo prefiero un Frente Renovador que comparta la oposición con nosotros y comparta el Frente Patriótico con nosotros. La forma que la decida él.

-Como presidente del PJ, la fórmula Kicillof-Magario en la provincia de Buenos Aires…

-A mí me gusta, creo que es bien sólida. Y lo más representativo de la provincia, que son los intendentes, han salido a bancarla. De manera que es una fórmula fuerte.

-Cuando uno mira la historia de los últimos años del peronismo hubo como una ruptura bastante fuerte con el kirchnerismo, con La Cámpora y demás, y ahora con el gobierno de Macri se terminó confluyendo. ¿Hubo un aprendizaje, los une el espanto?

-Macri no lo hizo. Lo he dicho varias veces, no debe haber peor cosa en política que conducir al Justicialismo después de haber perdido una elección. Porque obviamente la vocación de poder del Justicialismo es muy fuerte. Eso hace que te desconozcan, que nadie te de pelota, cosa que es natural. Me parece que se han podido superar todas las antinomias con mucho esfuerzo. Se ha podido, con la presencia de todos, la unidad de Unidad Ciudadana y del Justicialismo.

-¿Los que no se suman a este frente, son funcionales al macrismo?

-Yo siempre digo dos cosas: el enemigo no está en el campo progresista, ni en la oposición tampoco. Está en la Casa de Gobierno y Macri ha fracaso gobernando el país. Ese es nuestro adversario central. Indudablemente el que divide a la oposición le hace el juego al que queremos sacar. Eso es elemental. Eso tiene que ver con una estrategia que siempre la ha practicado Durán Barba que es el divide y reinarás.

-Se habla de una reunión de varios gobernadores saliendo a pedir un esquema de unidad. ¿Usted la está gestionando?

-Se puede dar y se está dando. Alberto ha charlado con un montón de gobernadores. Sirvió mucho lo que hizo la ex presidenta. Primera cuando presentó su libro, cuando fue al PJ y obviamente cuando hizo el anuncio de la fórmula. Ella dijo que presentaba “para las PASO” del frente opositor la fórmula en que ella iba a acompañar a Alberto Fernández.