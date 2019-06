75 ANIVERSARIO

1944- 3 DE JUNIO- 2019

£ De pibe me daba miedo la oscuridad; de grande, las oficinas. Hoy no considero un hecho casual que la voz escrita de Abelardo Castillo iluminara el cono de sombra de mi escritorio, apéndice de mi pupitre marrón, para contarme el cuento del señor Núñez. Al dejarme llevar por el relato, sentí prenderse fuego el libro Mayor, desmoronarse las tres columnas, aumentar los latidos de mi corazón a noventa palabras por minuto. Me rebelé de la libertad condicional de los viernes, del disparo certero del tarjetero, de la rutina embalsamada en un balance y decidí escapar en busca de amaneceres siempre irrepetibles. Me enamoré de la magia de quienes trabajan en las calles durante el día o la noche, con relojes de sol y lunas, almanaques de árboles, termómetros de piel y huesos. Elegí la magia de la palabra escrita, elegí ser canillita. Desde mi lugar de pertenencia, me atrevo a decir algunas cosas.

Nunca hicimos delivery, siempre hicimos reparto. No repartimos productos elaborados por nosotros, somos parte de una cadena periodística empecinada en escribir la Historia de a pedacitos. No trabajamos de noche, siempre de madrugada. Jamás lo hacemos solos, los pájaros también esperan al sol despiertos. Como chasquis en bicicleta sabemos la importancia de lo escrito para el destinatario, la celeridad de su hábito tempranero. Antes que la noticia, distribuimos un ruido, un testamento enrollado, un despertador de papel que le indica al lector dormido que afuera está sereno, que amanece a pesar de todo, que todavía hay otra posibilidad. El golpe puede ser seco, contundente, en días de lluvia suele retumbar como un redoblante, pero siempre debe sonar en el mismo sitio. Si por alguna razón, lanzamiento defectuoso por parte del repartidor, ráfagas de viento o ramas de paraíso con reflejos de arquero, desvían la trayectoria del objeto en cuestión, el lector recientemente levantado difícilmente encuentre el matutino. Pensamientos negativos nublarán su mente, robo, tardanza, olvido que lo llevarán a un reclamo inmediato del objeto deseado antes que buscarlo en otro sector del mismo patio. Efectuado el contacto físico entre el vicio y el vicioso, están las condiciones dadas para la ceremonia personal, la bella sinfonía diaria, el chillido de la pava, la cuchara y la taza, el sólo de bombilla, el flamear de la hoja del periódico, mirar sin leer los titulares versátiles junto a fotos movidas a fuerza de índices mojados con saliva y olor a tostadas con manteca, un viaje a la nada, tal vez una forma de aliviar un poco el camino a lo insondable del misterio. La soledad no sirve cortados. En los bares, solas y solos se reparten pedazos de periódicos matizando noticias con medialunas. En parte incide el factor económico para que cada parroquiano no compre su propio ejemplar, aunque debe existir también una especie de comunión entre quienes se intercambian suplementos de mesa en mesa, tal vez el lenguaje ceremonial utilizado para dicho préstamo sea el único puente verbal con otro ser humano en toda la mañana. Los celulares no se prestan. Los canillas sabemos de la soledad final, de la que se combate a fuerza de sopas de letras, de ansiolíticos literarios sin efectos colaterales, devorando pronto una vida ajena, mirando nuevas caras, conociendo otra gente. Soportamos estoicos a visitantes solitarios con sus sombras convertidas en perros, leer en voz alta titulares de un diario que jamás van a comprar, mujeres apuradas que después de hojear varias publicaciones dicen siempre, "a la vuelta paso", compradores compulsivos de lo que ya no se edita hace mucho tiempo. Disfrutamos del rostro encendido de una nena que por fin puede abrazar a su heroína virtual hecha libro, esperando que llegue la noche para que los padres súper héroes traduzcan esos raros signos negros en la mágica lectura de un cuento. Recalculamos automovilistas perdidos en la ciudad, explicamos salidas a distintas rutas, actualizamos numeración de calles y líneas de colectivos. Siempre confiaron en nosotros, hoy más que nunca, ya no existen otros vendedores callejeros, todos sobreviven bajo llave. En nuestros confesionarios de chapa prestamos los oídos necesarios para que nos cuenten maravillas de hijos y nietos, una manera de tener presentes a seres queridos que postergan sus visitas sistemáticamente. Los bautizados con la pluma de Florencio Sánchez somos conscientes de todo lo que somos. Nuestros habitáculos simulan ser islas dispersas en el plano de la ciudad, pero estamos conectados por el mismo río de la historia. Los rosarinos somos el Paraná. Cuando estamos lejos de su orilla lo nombramos en canciones. Como afluente aéreo, hileras de nubes con sentido contrario al gran delta, corre y se descarga por encima de nuestras cabezas frecuentemente. "La primavera es buena para las plantas, no para el hombre, menos si labura de diariero", dice Gabriel, sin quejarse, mientras embolsa cada ejemplar para aislarlo del agua. "El arte no se cobra, lo nuestro no es un servicio, es la habilidad de pedalear contra el clima. Tenés que estar un poco loco para hacer este trabajo y no conozco artista cuerdo. "En la última tormenta fuerte mi amigo sufrió un hachazo en un brote del alma. En su recorrido habitual, al doblar por calle Colombia, se estrelló contra la imagen de Falucho, el pino de los Arrieta, que tan alto como fue, cruzaba la arteria de vereda a vereda, había arrastrado en su caída, rejas, tapial y cables. Se apeó inmediatamente y en plena tormenta se tomó todo el tiempo para caminar su tronco. Lo hizo como si lo estuviera trepando, tomándose de cada una de sus ramas hasta llegar a las que alguna vez lo miraron desde arriba. De alguna manera estaba cumpliendo un sueño, siempre había fantaseado con dejar el diario enrollado en lo más alto. Se despidió de su amigo con una reverencia, sabiendo de sobra que no podía prometerse el olvido. Al darle la espalda se juró no pasar por esa calle hasta que no queden vestigios de la tragedia. Se quebró en el kiosco, mientras se cambiaba la segunda muda de ropa, cuando se lo contó a su mujer. "Pero Gabriel... siempre tan sensible... al final de cuentas no era más que un pino", fue la respuesta de su compañera, intentando alejarlo del sufrimiento.

Estuvo a punto de contarle todo, que lo había bautizado con el mismo nombre que el ejemplar que nunca olvidó, aquél que lo quedó esperando en su Berabevú natal, el eterno palo izquierdo en el arco adonde su padre le pateaba penales, el escondite de sus primeros cigarrillos, el mismo que lleva tallado con dirección al cielo el nombre de su primera novia encerrado en un corazón. Estuvo a punto, pero lo pensó mejor. Si hacía tantos años que compartía su vida con Nora, seguramente era porque ambos habían sido lo suficientemente inteligentes como para conservar vivos sus propios secretos. Secándose las últimas gotas de lluvia saladas con una toalla, le dijo sonriendo: "Tenés razón mi amor, deben ser los años, al fin y al cabo, no era más que un árbol".

