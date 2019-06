El boxeador californiano de origen mexicano Andy Ruiz revolucionó al mundo del deporte al derrotar por nocaut técnico en el séptimo round al favorito británico Anthony Joshua y arrebatarle la corona unificada de los pesos pesados. El vencedor se sobrepuso a una diferencia de diez centímetros en altura, de 20 en alcance y a una considerable disparidad en materia de musculatura y protagonizó un verdadero batacazo en el Madison Square Garden, de Nueva York, donde consiguió los títulos de la Asociación (AMB), Federación (FIB) y Organización Mundial (OMB).

"Ganó, ganó... ¡Andy Ruiz es el campeón del mundo! El mexicano... El que llegaba como víctima... El que no le creían.... Se convierte en la máxima sorpresa de la historia del boxeo. Andy Ruiz... Campeón mundial mexicano", comentaba el relator de la transmisión de TV Azteca.

Por su parte, el comentarista no se quedó atrás en emoción, y no era para menos. "¡Acá está señores! ¡Qué festeje Mejicali! (donde nació Ruiz). Acaba de hacer grande el nombre de Andy Ruiz. ¡Victoria! ¡Victoria! Nuevo campeón del mundo Andy Ruiz. ¡Caramba! Acaba de impactar al mundo del boxeo. Quiero llorar, gordo hermoso, te quiero abrazar caramba. ¡Qué cosa histórica caramba!". Una pelea para la historia y un relato que no se quedó atrás.