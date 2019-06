Un grupo de 125 personas se desnudó frente a la sede de Facebook e Instagram en Nueva York, en el marco de una intervención artística contra la política de censura de las empresas de Mark Zuckerberg. Sin ropa, pero tapados por carteles de pezones, fueron fotografiados por Spencer Tunick, famoso por documentar cuerpos desnudos en espacios públicos, que ha realizado más de 120 trabajos de este tipo a gran escala en diversos países.

La intervención fue montada por la madrugada y al amanecer, los manifestantes ya estaban todos acostados desnudos, con grandes imágenes de pezones cubriendo sus genitales.

La sesión fotográfica fue organizada por el grupo de derechos de las mujeres Grab Them by The Ballot, que en un comunicado informó que está “desafiando la censura de la desnudez femenina artística por parte de Facebook y los ‘estándares comunitarios’ de Instagram”.

La plataforma de medios sociales Facebook tiene algunas políticas estrictas contra cualquier tipo de representación de desnudos. Incluso, la desnudez artística está censurada en la plataforma de redes sociales. Una de las fundadoras del grupo que organizó la manifestación, Dawn Robertson, aseguró que su cuenta había sido censurada por Facebook luego de publicar imágenes de desnudos artísticos de mujeres. Pero la inhabilitó permanentemente después de que publicara un cuadro desnudo con un poema de celebración para el Día de la Madre.

"Facebook está dictando cómo el mundo ve al cuerpo femenino desnudo, y lo están tratando como si fuera un crimen y es vergonzoso. Algo debe hacerse. Tienen más poder del que deberían", resaltó la activista.

Además de las fotos de Tunick, las redes sociales rápidamente se llenaron de videos y comentarios de los participantes de la intervención artística. “Orgullosa de haber participado en el #wethenipple protesta de Spencer Tunick contra la censura y la misoginia temprano esta mañana. Las redes sociales deben remediar sus reglas. Suprimen el arte y la libertad y la belleza”, escribió una mujer en Twitter, que acompañó con una foto.

