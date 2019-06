Por el Grupo A, el seleccionado argentino de rugby Sub 20 debuta a las 13 (TV: ESPN 3) ante su par de Gales en el estadio modelado en el Hipódromo de Rosario, en un partido correspondiente a la jornada inaugural del Mundial. El combinado nacional dirigido por José Pellicena intentará mejorar el sexto puesto alcanzado el año pasado en Francia 2018. También juegan Francia-Islas Fiji (Grupo A, a las 15.30; Rosario); Escocia-Sudáfrica (Grupo C; 10.30; Rosario); Australia-Italia (Grupo B; 10.30; Santa Fe); Nueva Zelanda-Georgia (Grupo C; 13.00; Santa Fe) e Inglaterra-Irlanda (Grupo B; 15.30; Santa Fe).