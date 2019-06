El detenido empresario Lázaro Báez, a través de su abogado, Víctor Hortel, pidió la intervención de la Corte Suprema de Justicia a raíz de la violación de su intimidad a través de las escuchas que le hicieron en el teléfono público de la cárcel de Ezeiza. Báez denuncia la ilegalidad de la escucha pero sus allegados sostienen, además, que hubo un corte y edición en lo que se difundió durante el último fin de semana. El santacruceño ratificó que así como no existió el diálogo con otra de sus defensoras, Elizabeth Gasaro, tampoco existe la versión actual. Su entorno contó que "muchísimas veces lee por teléfono versículos de la Biblia y es obvio que se refiere a Dios, no a Néstor Kirchner. Todo es vergonzoso". La ofensiva con la escucha tiene la marca de la Casa Rosada ya que de forma inaudita fue la Unidad de Información Financiera (UIF) la que pidió su validación legal. Además, la grabación fue realizada y estuvo en manos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la ex SIDE. Tanto la UIF como la AFI dependen del Poder Ejecutivo. Por su parte, el juez Sebastián Casanello delegó en el fiscal Guillermo Marijuan las averiguaciones sobre la escucha y luego el propio magistrado decidirá respecto de su utilización en la causa judicial sobre lavado de dinero.

Ilegalidades

Báez estuvo ayer en la tercera audiencia en la que se leyó la acusación de la causa por las obras viales en Santa Cruz. Durante la mañana, combinó con su abogado, Hortel, la presentación ante la Corte Suprema para pedir una especie de per saltum a raíz de la violación de sus garantías constitucionales más elementales. Es que el gobierno nacional, a través de la UIF, trata de usar escuchas absolutamente personales, entre el empresario y su abogada y entre el empresario y una amiga, captadas en el teléfono público de la cárcel. La existencia misma de las escuchas es ilegal ya que no tienen relación alguna con la causa que las originaron y en la que se investiga al llamado rey de le efedrina, Mario Segovia. "Ordenar una escucha a un teléfono público es de dudosa legalidad --le explicó un camarista a este diario--. Viola la intimidad de los detenidos. Pero si, por urgencia o necesidad, un juez considera que no tiene otro camino, debe destruir inmediatamente las escuchas que no corresponden a la persona investigada". En la Corte Suprema estuvieron hablando de la cuestión de las escuchas durante el acuerdo del martes pasado. Hubo una primera charla y habrá que ver si toman alguna decisión a raíz de la presentación de Hortel.

Lo cierto es que el máximo tribunal tiene responsabilidad en lo que está ocurriendo porque el organismo desde el cual se hacen las escuchas, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), aunque es autárquico, es parte de la estructura de la Corte.

Copias

El juez que ordenó las escuchas, Federico Villena, primero ordenó que se destruyeran y luego autorizó que se entregue a Claudio Bonadio una copia hecha en base al back up que tenían en la Dajudeco. Eso solo ya constituyó una ilegalidad y una violación de la intimidad de los detenidos. Esas grabaciones ya habían estado en manos de la AFI, que hizo el trabajo y las transcripciones dentro de la Dajudeco, y luego los textos y grabaciones pasaron por Bonadio, el fiscal Carlos Stornelli y los miembros del Consejo de la Magistratura que pretenden usar las escuchas contra el juez Alejo Ramos Padilla. Una parte de los consejeros trata de sustentar en esas escuchas la teoría de que detrás de la causa de Dolores hay un complot organizado en la cárcel. En verdad, no hay ni una sola prueba de nada. El expediente que instruye Ramos Padilla desborda evidencias de extorsiones, coacciones, espionaje ilegal y armado de pruebas para expedientes contra integrantes del gobierno anterior. Lo que sí queda claro es el descontrol, la manipulación y la promiscuidad en el manejo de las escuchas.

Corte

"Independientemente si se trata de una escucha veraz o no --señala el escrito de Hortel a la Corte--, lo cierto es que en un contexto de gravedad institucional como el que estamos atravesando, esta parte se ve imposibilitada de continuar ejerciendo una defensa eficaz --en los términos de la Convención Americana de los Derechos Humanos--, así como de mantener una comunicación adecuada con mi cliente, en tanto continúe detenido dentro de cualquier institución penitenciaria. Estas intervenciones realizadas ilegalmente, luego manipuladas en los medios de comunicación y posteriormente incorporadas de modo poco transparente en expedientes judiciales, no permiten sostener condiciones de detención donde se garanticen adecuadamente los estándares de derechos y garantías de los que mi tutelado resulta ser titular";. Sobre la base de esas consideraciones, Hortel le pide al máximo tribunal que intervenga y que, además, tenga esa situación en cuenta para ordenar su libertad --lleva tres años detenido-- o alguna medida alternativa.

Edición

Quienes rodean a Báz sostienen que el constructor quedó asombrado con la versión de las escuchas difundida este fin de semana. En el canal C5N había afirmado de forma categórica que la conversación con Gasaro no existió, tal como se difundió. Esto se confirmó por dos vías.

*En primer lugar, ahora se sostiene que el diálogo no fue con Gasaro sino con una amiga. Es decir que Báez tuvo razón en que no habló así con la abogada. Y la violación de su intimidad es igual de grosera o aún peor, ya que se trata de un intercambio muy personal.

*En segundo lugar, según el santacruceño, tampoco el diálogo con la amiga fue en los términos en que se difundió. El constructor dice que se hizo una edición aprovechando su religiosidad. Quienes lo conocen cuentan que Báez lee versículos de la Biblia cuando se comunica por teléfono con su entorno, incluso a veces con sus abogados. El empresario siempre fue muy creyente, pero ese carácter se acentuó en la cárcel. En síntesis, la mujer afirma en la grabación difundida que "la vida y Dios te van a devolver todo". A esa frase, Báez contestó que todo lo que tiene es de "un señor que está en el cielo. Me lo dio para que lo administrara y no lo supe administrar en la forma adecuada que él quiso que lo administrara. Cometí los errores que cometí y quizás por eso estoy donde estoy. Para tener un acto de reflexión, rever las cosas que se hicieron y repensar. Veremos si él me da una oportunidad distinta para no volver a cometer los mismos errores". El Gobierno viene tratando de instalar que ese señor sería Néstor Kirchner. que Kirchner desde el cielo le recriminaría que lo administró mal, que por eso está preso y que Kirchner, también desde el cielo, "veremos si me da otra oportunidad distinta para no volver a cometer los errores". A primera vista parece incongruente.

En cambio los que están cercanos al constructor afirman que cuando la mujer le dice que "la vida y Dios te van a devolver todo", Báez contesta refiriéndose a Dios, es decir que todo lo que consiguió fue con la ayuda de Dios, que tal vez Dios lo castiga por haberse manejado mal y que espera que Dios le dé una nueva oportunidad.

No está claro si la Casa Rosada espera que la cuestión sea dirimida por un juez o tal vez un psiquiatra o un parapsicólogo o un sacerdote.

Por de pronto, es una herramienta de campaña, le pasaron todo a los medios cercanos y buscan concretar las jugadas destinadas --como siempre-- a vincular los bienes de Báez con Cristina Fernández de Kirchner, respaldar la defensa de Stornelli y tratar de sacar de la cancha a Ramos Padilla.

En otro andarivel, el juez Sebastián Casanello recibió el pedido de la UIF de convalidar la escucha como una prueba. Ayer delegó las averiguaciones correspondientes en el fiscal Marijuán quien tendrá que conseguir los originales y expedirse. Luego Casanello resolverá.