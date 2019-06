Tras la contundente victoria que obtuvo el domingo, el gobernador electo de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, aseguró que el triunfo en las elecciones debe ser leído como “netamente provincial” y admitió que no tienen desde su espacio “una definición de qué línea nacional” van a llevar. Durante los festejos del domingo a la madrugada tanto el gobernador actual Hugo Passalacqua como el referente del Frente Renovador de la Concordia Carlos Rovira habían hecho hincapié en el “misionerismo” para no alinearse con ninguna fuerza nacional. “No he tenido diálogo con ningún candidato presidenciable a nivel nacional. Ahora empezaremos a mirar y a hablar con los diferentes candidatos. Hoy, no tenemos una definición”, aseguró Herrera Ahuad.