1. En el día del ambiente rompamos el mito: dicen que ocuparse de la dramática declinación de especies y el calentamiento global es cosa de gente que no tiene problemas reales. Es al revés. Si no solucionamos la crisis de extinción y el problema de las emisiones no podremos atender nada de lo otro. ¿Quiénes creen que lo sufrirán primero? Mentira que es un tema alejado de la realidad social. Es eso y mucho más, está en juego la vida de la especie en la Tierra. Si no cambiamos las variables de hoy, en los próximos 10 años, un cuarto de la población mundial quedará sumida en la pobreza.

2. En el día del ambiente pensemos: hace 30 años que venimos inspirándonos... Es hora de actuar.

3. En el día del ambiente digamos a los líderes de la política, de las empresas y de las instituciones que es para el otro lado. Van a contramano.

4. En el día del ambiente, googleá Greta Thunberg. Ahí están casi todas las respuestas. Claras, sencillas, demoledoramente razonables. También tenés la Encíclica Laudato Si, una pieza memorable. Un poco más compleja pero no tanto. Es un texto de muy fácil comprensión y te dará vuelta la cabeza.

5. En el día del ambiente hago un llamado público: no me manden más los reportes de sustentabilidad. Libracos llenos de variables que nadie lee, solo para parecer que se están ocupando verdaderamente. (Además suelen venir con impresiones y encuadernación menos sustentable que la Shell).

6. En el día ambiente empecemos a decirle NO a los combustibles fósiles.

7. En el día del ambiente señalemos a los políticos en campaña su incapacidad para relacionar la producción, el consumo y la economía actual con la aniquilación de la naturaleza.

8. En el día del ambiente sigamos rompiendo mitos. No es cierto que estemos destinados a producir de lo que sea para “alimentar al mundo”. La clave está en cómo distribuir mejor. En el mundo se desperdicia un cuarto de la comida producida. En Argentina unas 16 millones de toneladas. Es más o menos la capacidad de 800 estadios de River repletos de bifes, chorizos, fideos, arroz, pollos y cerdos.

9. En el día del ambiente digamos la verdad.

10. En el día del ambiente averiguá cuánto oro se necesita para nuestros teléfonos y computadoras, para la medicina y la investigación y cuánto oro va a parar a la bóveda de los bancos y a la joyería lujosa.

11. En el día del ambiente no sigamos hablando del crecimiento infinito de todo.

12. En el día del ambiente pensá qué alimentos vas a comprar: ultra procesados?, aquellos que vienen desde miles de kilómetros?, los que necesitan veneno para parecer rozagantes? o locales, frescos y de estación?

13. En el día del ambiente digamos NO al desmonte. Y sin excusas. Nada justifica hacer pelota a la fábrica de oxigeno que nos permite respirar.

14. En el día del Ambiente volvamos a pensar qué comemos. En Argentina consumimos casi media vaca por persona al año. Frente a 8 kilos de pescado. Según FAO la producción de carne vacuna genera el 14.5% de los gases de efecto invernadero, una cifra similar a las emisiones producidas por el transporte (15%).

15. En el día del ambiente dejemos de ser empalagosos. Los argentinos consumimos tres veces más cantidad de azúcar que lo sugerido por la OMS. 44 kilos por persona y al año. Primeros consumidores mundiales de gaseosas.

16. En el día del ambiente deberíamos saberlo: todos tenemos glifosato en la sangre. Desafío a los incrédulos a que se hagan el análisis y demuestren lo contrario.

17. En el día del ambiente pensemos seriamente en dejar de consumir plásticos de un solo uso (bolsas, envases de agua o gaseosas, detergentes, platos, cubiertos, pajitas).

18. En el día del ambiente preguntémonos si la educación formal sigue siendo la necesaria.

19. En el día del ambiente Exijamos al Estado que cumpla con la Ley de bosques asignando el monto correspondiente a los productores de las zonas sensibles y no las migajas que reciben. Porque de ese modo el propio Estado es promotor del desmonte desbocado.

20. En el día del ambiente hablemos menos de reciclado y más de bajar el consumo indiscriminado de todo.

21. En el día del ambiente juguemos a buscar palabras y su significado actual. Propongo tres términos: decrecimiento, regeneración, emergencia climática.

22. En el día del ambiente preguntate por qué en Argentina las empresas globales se quejan de que “el Estado no controla” y ponen en prácticas modalidades desaprensivas o directamente prohibidas en sus países de origen.

23. En el día del ambiente pensemos un mundo socialmente sostenible. En la actualidad 26 personas tienen más riqueza que los 3.800 millones más pobres del Planeta. ¿Seguís creyendo que no es urgente cambiar?

24. En el día del ambiente salí a contarle a otros cuál es la verdadera prioridad. Y hablales de la necesidad de transformaciones urgentes en todos los campos.

* Periodista, editor de radio y televisión.