El inglés Anthony Joshua activó una cláusula de revancha en su contrato e irá, antes de fin de año, en busca de la reconquista de los títulos de campeón de peso pesado que el californiano de origen mexicano Andy Ruiz le arrebató el fin de semana pasado en una de las mayores sorpresas deportivas de los últimos tiempos .



"Después de las reuniones con AJ (Joshua), Rob Mc( McCracken, el entrenador)) y el equipo administrativo en Nueva York, hoy hemos activado la cláusula de revancha contraída con Andy Ruiz Jr.", tuiteó Eddie Hearn, director de la agencia Matchroom Sport, que representa al británico. "La pelea se llevará a cabo en noviembre o diciembre en un lugar que se confirmará en breve", añadió.

Ruiz dio el sábado una de las mayores sorpresas en la historia de la división de los pesos pesados en el Madison Square Garden de Nueva York con su victoria sobre Joshua, el invicto (22 triunfos, 21 nocauts) campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Ruiz, autodenominado como mexicano, comenzó la pelea con un récord de 32-1 (21 nocauts), pero derribó a Joshua cuatro veces para finalizar la batalla en el séptimo round, cuando el juez decidió el nocaut técnico .

En comentarios a ESPN durante este martes, Hearn dijo que Joshua estaba ansioso por regresar al ring con Ruiz. "No tenía sentido esperar. Hemos hablado de ello y está sucediendo. No hay otra pelea que AJ quiera, así que no tenía sentido esperar 30 días. Todo el mundo necesita claridad. Nos sentamos y ni siquiera fue el caso de que él preguntara ¿qué más hay ahí afuera? La revancha es la pelea que necesitamos, y eso es lo que estaremos haciendo", consideró el agente.

Hearn indicó inicialmente que es probable que el segundo capítulo tenga lugar en Gran Bretaña, hogar de Joshua, aunque no descartó que se realice en otra localidad. "Mi intuición era el Reino Unido, pero no está garantizada. Tenemos que ver todo. A la gente de DAZN (retransmisores de Estados Unidos) y Madison Square Garden les gustaría hacer la segunda parte en Estados Unidos. Joshua vino al país de Andy Ruiz para la primera pelea, así que tiene sentido la segunda pelea en el Reino Unido. Ya veremos", sentenció.