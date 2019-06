El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni aseguró en la noche del jueves en San Juan que está trabajando "para lograr un equipo que además tenga a Lionel Messi", y que lo que busca es "la solidez" y formar "sociedades especialmente en el aspecto ofensivo".



Scaloni ofreció una rueda de prensa previa al partido de esta noche (21.30) en el estadio Del Bicentenario, de San Juan, frente a Nicaragua, que servirá como despedida del seleccionado nacional antes de partir hacia Brasil para participar de la Copa América.



La presentación del encuentro contó, además, con las presencias del gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, y el presidente de AFA, también sanjuanino, Claudio "Chiqui" Tapia.



En el arranque de la exposición Scaloni sorprendió al dar el equipo para esta noche con algunas novedades. "Franco Armani; Renzo Saravia, Juan Foyth Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Giovani Lo Celso, Leandro Paredes y Guido Rodriguez; Lionel Messi, Sergio Aguero y Matías Suárez serán los titulares ante Nicaragua", confirmó.



Acto seguido lamentó la baja de Exequiel Palacios. "Es muy importante para nosotros y es muy difícil aceptarla. Es difícil comunicarle a un jugador que no va a estar. Por eso después nos tomamos casi dos días para elegir el sustituto, que es Guido Pizarro, quien estaba en mi cabeza aunque no en la lista de 40. El puede jugar de contención y de volante mixto, así que nos brindar equilibrio en el medio".



"Pero lo bueno es ir viendo cosas, y por eso mañana atajará Armani, pero a lo largo del partido puede ingresar otro, y en cuanto a Acuña y Tagliafico, han compartido minutos en esa posición, pero que juegue uno no invalida al otro. Ambos son jugadores de gran jerarquía y hay que ver cómo se sienten con otros compañeros", remarcó.



"Nosotros pararemos mañana el mejor equipo que creemos en cuanto a nivel de juego y no creo que haya muchas variantes a futuro, pero este amistoso será valioso para que muchos de ellos puedan demostrar", agregó. Y refirió: "por suerte esta es la primera vez en la que existieron más días de trabajo que lo habitual. De cualquier forma, hoy en día es difícil tener en mente solamente un grupo de 11 jugadores. Ningún entrenador lo hace. Y nosotros estamos trabajando en hacer un equipo, y si además tenemos al mejor de todos, que es Messi, mucho mejor".



"Lo que pretendemos es formar un equipo sólido, que dé la imagen de que será difícil ganarle. Por eso estamos enfocados en armar un equipo y cuando 'Lío' sume lo suyo, mucho mejor. Por eso, de hecho, tampoco está estipulado cuánto tiempo va a jugar mañana. Por ejemplo a Neymar una lesión en un amistoso lo dejó fuera de la Copa, pero eso no me hace tomar precauciones distintas a las que se toman normalmente", aclaró.



"Una de las metas, además de lograr un equipo, es que los mejores den lo mejor de ellos cuando tengan que jugar, y por caso Lo Celso es uno de los mejores y viene de una temporada espectacular con Betis, así que si en los partidos se asocia bien con Messi como en los entrenamientos, todos saldremos beneficiados. Porque no solamente nosotros queremos ser sólidos, sino todos los equipos del mundo. Sabemos que tenemos dinamita pura en ataque, y si además somos sólidos, tendremos muchas más posibilidades. Pero los muchachos ya captaron ese mensaje porque son todos muy inteligentes", enfatizó.



Al hablar de una de las sorpresas de la alineación, Matías Suárez, subrayó que "es evidente" que le "gusta y por eso está aquí. Porque es un jugador diferente a todos los delanteros, que nos puede dar muchas cosas por la izquierda". "Es que si Messi hace lo que hace siempre, nos irá bien, pero nosotros le damos algunos matices con la conformación del equipo. El, Agüero y Suárez son delanteros, y que uno les pueda pedir algo, no les cambia la esencia. Y Lo Celso también es muy ofensivo, porque de hecho marcó 16 goles en la temporada europea. Y Rodríguez tendrá que robar algunas pelotas por izquierda, para recuperar y atacar rápido", describió.



Al hablar de sí mismo Scaloni sostuvo que tiene "los pies sobre la tierra. Aunque no sé como estaré el próximo viernes en Brasil. Pero yo aprendí lo que es ponerse esta camiseta y cómo respetarla. Porque el cómo es muy importante. Pero no pienso mucho más allá, porque de lo contrario no podría dormir".



Las dos referencias finales tuvieron que ver con el rival: "El 4-2-3-1 o 4-4-2 son los sistemas que utiliza Nicaragua, que es un seleccionado difícil y del que vimos los dos últimos partidos que jugó", y sobre la imposibilidad de enfrentar a rivales de mayor envergadura como los europeos a la hora de encarar los amistosos de las fechas FIFA. "Los europeos hicieron una competición solamente para sus selecciones y de esta manera se olvidaron de Argentina, Brasil o Uruguay. La verdad que tendrían que haberle buscado la vuelta para que los sudamericanos pudiéramos seguir compitiendo con ellos", se lamentó.