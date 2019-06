Mientras sigue la danza de nombres de posibles candidatos a vicepresidente, Mauricio Macri guarda silencio y se reserva la decisión final. Entre hoy y mañana el jefe de Gabinete, Marcos Peña, volverá a tener un encuentro con los radicales. El primero no terminó bien y en este recibirá a los correligionaros energizados por los resultados de Jujuy y de Mendoza, donde la UCR derrotó al PRO en la interna. Ayer tanto el candidato a gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, como el gobernador reelecto de Jujuy, Gerardo Morales, sumaron nombres a la lista. No es seguro que en la Rosada vayan a tenerlos en cuenta.

De hecho, en Balcarce 50 dejaron en claro que nada se va a resolver en el encuentro de esta semana con los radicales. “Se va a definir después del cierre de alianzas”, indicaron sobre el plazo que concluye este miércoles y que da por tierra con cualquiera de los planteos de ampliar Cambiemos hacia el peronismo. Desde el radicalismo, no hay muchas esperanzas de que Macri tome en cuenta las propuestas de los radicales, pero igual están sobre la mesa.

Los nombres que circulan, más algunas innovaciones, no parecen estar tallando en el círculo chico de Macri. Por ejemplo, Martín Lousteau es una de las habituales sugerencias radicales. En la Rosada lo dan por descartado y tampoco piensan en consentir unas PASO con él. Ernesto Sanz apareció en el centro de las miradas porque es un radical al que Macri podría aceptar. No obstante, todas las versiones indican que él no quiere ocupar ese cargo. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, lo eligió públicamente. ¿Habrá un operativo seducción?

Otra hipótesis que circuló el fin de semana es buscar una mujer radical. Entre otras, se mencionó a la vicegobernadora de Mendoza Laura Montero, que se mostró sorprendida el domingo cuando los periodistas le preguntaron. El problema, en ese caso, es que la cúpula de la UCR no quiere que Macri elija una radical al azar, sino que el compañero de fórmula sea definido en conjunto.

En la última reunión con Peña, el jefe de Gabinete les dijo a los interlocutores radicales que estaban dispuestos a escuchar nombres. Fue después de una serie de cruces con Alfredo Cornejo y con Emiliano Yacobitti. Hay quien dice que Peña llegó a gritarles: “Dejen de extorsionar”. Esta nueva reunión, por el momento, no pinta mejor. Los radicales vienen preparando listas de diputados y senadores por si tienen que ir a unas PASO con el PRO. Pero es probable que sea en vano: desde la Rosada tienen previsto, en ese caso, bloquear la posibilidad de usar la boleta de María Eugenia Vidal e ir a un sistema donde el que gana la interna se queda con todo: ningún candidato a diputado o senador sería radical si pierden contra Macri. Ese fue uno de los puntos que objetó la Convención radical, pero la amenaza sigue latente.

Cornejo, a todo esto, no está claro si querrá ir como candidato a diputado. “No quedamos muy bien parados después del domingo. El peronismo quedó a solo seis puntos. No es un resultado holgado. Perder con Macri daría un mensaje espantoso”, especulan en la UCR.

Tras su victoria en Jujuy, Morales ayer volvió a insistir con el vice radical: “Esperemos que en el PRO no se cierren y que se abran. Es una decisión personal del Presidente. El radicalismo no puede imponer. Si a mí me vienen a imponer al vicegobernador, te saco corriendo. Es una decisión que tiene que ver con la confianza”, le dijo a Clarín. Insistió con dos nombres: Sanz y Mario Negri.

“Pero un peronista sí que sumaría, yo no estaría tenso por eso. Y no me pondría tan tenso si alguien quisiera presentarse en una PASO”, remarcó. “Me gustaría que fuéramos a las PASO con alguien del peronismo que acepte participar en Cambiemos”, sostuvo. Luego reconoció que el tiempo no alcanza para cerrar con los peronistas como Juan Manuel Urtubey. Y se lamentó por que las conversaciones no comenzaron antes.

Por su parte, el candidato a gobernador en Mendoza, Rodolfo Suárez, sostuvo que “el triunfo en Mendoza deja a los radicales en mejor posición para dar un vice radical a Cambiemos”. Consideró que “quizás sea mejor que sea mujer” y terminó pidiendo que sea “un mendocino o una mendocina”. Además de la vicegobernadora, se menciona a la senadora Pamela Verasay. “Esperaría que hubiera algo oficial, porque hasta ahora no tenemos ningún ofrecimiento, pero no falta mucho porque durante esta semana se resolverán todos estos temas”, sostuvo Suárez.