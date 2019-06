#Ciclodelia Valle de Muñecas iniciará ciclo de tres toques de jueves al hilo y con invitados en Humboldt: el primero será mañana a las 20.30 con Rosario Bléfari y continuará el 20/6 con normA y el 27/6 con los recuperados Mataplantas. También habrá triple play para Gillespi & Banda en Bebop Club (hoy, 19/6 y 26/6, a las 21) y para Hugo Lobo en El Emergente (mañana, 20/6 y 27/6, a las 21, entrada libre). Además, la Usina del Arte armó una saga de shows pop-rockers gratuitos los domingos a las 17 que en las próximas fechas contará con PalöSantö (16/6), An Espil + Chipi Chipi (23/6) y Nico Agesta + Lorena Mayol (30/6).

#AltaTemporada Una serie, infinitos episodios. Si te van las precuelas superheroicas, volá con la segunda de Krypton (desde hoy, SyFy). Si te gustan la sirenas comedoras de hombres, zambullite en la segunda de Siren (desde mañana, Freeform). Si te caben las chicas Marvel, anotate a la tercera de Jessica Jones (desde el viernes, Netflix). Si le entrás a un thriller de espionaje, enfrentate al debut de The Enemy Within (viernes a las 23.50, Fox Premium). Y si estás para sexo, drogas y dudas sobre identidad en plan adolescente, probá la debutante Euphoria (domingo, HBO).

#CualquieraPuedeGooglear Click y ticket: CatFonk y Los Vaqueros compartirá noche con Ciénaga en Congo Bar, hoy a las 21. Click aduanero: el funkero brasileño Djavan colará ritmo en el Teatro Gran Rex (mañana a las 20.30) y el jazzero italiano Stefano Bollani sudará el piano en el Teatro El Círculo, Rosario (mañana a las 20.30). Click en presente continuo: Paul Edward Higgs, del grupo uruguayo Algodón, estrenará su disco solista Suite N1: Cosmovvisiones en Local, mañana a las 20). Click taquillero: Hermano Hormiga iniciará este viernes en Villa Giardino, Córdoba, una gira nacional que alcanzará doce ciudades y terminará el 31/8 en el Teatro Gran Rex; mientras que los cordobeses Los Caligaris llegarán el 12/10 a Obras y para calentar la espera soltaron el clip de Queda en esta noche, con Ciro y Los Persas como invitados.

#HayTablas Una experiencia de instalación, palabra, danza, tecnología visual y actuación, basada en la manipulación de información, la alienación y el cruce entre periodismo y arte, será el menú del laboratorio de periodismo performático Sinfonía Big Data, creación del Colectivo Dominio Público, que dirige Cristian Alarcón, con patrocinio de Revista Anfibia y Casa Sofía (mañana, el viernes y el sábado a las 20.30, Fundación Cazadores). Y documental escénico, trabajo colectivo y deconstrucción animan la obra-performance The Show of Life Must Go On, dirigida por Marina Otero (domingos a las 18, Espacio Sísmico).

#InmigraciónDescontrolada La Argentina los espera. La teenpopera colombiana Bianki Place armará fiesta el 13/7 en el Teatro Fundación, Rosario (con Cande Copello). El dominicano Vicente García meterá bachata en Groove (18/10). Y los britpoperos Keane tomarán el Buenos Aires Arena (29/11).