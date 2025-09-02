La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente por el delito de “abuso de autoridad” a raíz del pedido que hiciera su cartera para allanar un canal de streaming y la vivienda particular de dos periodistas que revelaron los audios de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, prohibidos ayer por un juez federal. Las repercusiones fueron judiciales y también diplomáticas. La Embajada de Rusia desmintió a la ministra de Seguridad, quien afirmó durante una entrevista radial que la filtración de audios de Karina Milei y de Diego Spagnuolo son parte de un complot urdido por el kirchnerismo con influencia rusa, venezolana, boliviana y hasta de la Asociación del Fútbol Argentino. "Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativ"
Bullrich pidió allanar a periodistas y fue denunciada
El gobierno se gana problemas judiciales y ahora también diplomáticos
A la ministra la denunciaron penalmente. Tras sus dichos, además, la Embajada Rusa emitió un comunicado rechazando la acusación.
