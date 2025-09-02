En el Día de la Industria, las entidades de empresarios y empresarias Pyme tuvieron poco para celebrar. A través de comunicados públicos cuestionaron la política económica del Gobierno, a la que responsabilizan por la destrucción del entramado productivo nacional. La caída del consumo interno, el aumento de los costos y la apertura indiscriminada de las importaciones se combinan para asfixiar al sector. También hubo críticas hacia la Unión Industrial Argentina (UIA), acusada de priorizar intereses foráneos antes que los de la industria local.

La realidad del sector es difícil porque enfrenta una fuerte caída en las ventas internas, producto de la debilidad del consumo y el poder adquisitivo, además de elevados costos –desde servicios públicos hasta tasas de interés astronómicas- y la competencia importadora facilitada por la desregulación de normas y protecciones.

“En este Día de la Industria 2025 no hay nada que festejar. Los empresarios nacionales, los que invertimos, producimos y generamos trabajo en nuestro propio suelo, estamos siendo atacados deliberadamente por el Gobierno de Javier Milei que promueve la extranjerización, la especulación y la destrucción del entramado productivo argentino”, explicaron desde la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (Enac).

En un comunicado oficial de la entidad criticaron también a la UIA porque “ya no representa a la industria nacional: se ha convertido en el vocero de los intereses extranjeros, de las filiales de las multinacionales que aplauden mientras se apaga la capacidad productiva de nuestras fábricas. Primero con Daniel Funes de Rioja y ahora con Martin Rapallini gerenciando la cámara de Techint, ofician de complices de este industricidio”.

En igual sentido, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, elogió el “esfuerzo descomunal” que realiza la pequeña y mediana industria local para mantener abiertas las fábricas, “a pesar de la crisis provocada por la baja del consumo, el aumento de los costos y la apertura indiscriminada de la importación”. Desde IPA reclamaron al Gobierno nacional que reordene las prioridades del esquema económico y mantenga un diálogo constructivo con el sector industrial Pyme para evitar la profundización de la pérdida de empleo, que ya dejó afuera del sistema a más de 40.000 trabajadores.

El presidente de la entidad empresaria destacó que “desde la asunción del presidente Javier Milei se perdieron más de 260.000 empleos, siendo la industria manufacturera uno de los sectores más golpeados, con 42.000 empleos menos desde diciembre de 2023, según los datos que surgen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)”. Asimismo, agregó que “lo grave es que en ese mismo período se cerraron 1.582 Pymes industriales, lo que implica que no se trata de recontratar personal, sino que se necesita empezar de cero, si es que las condiciones vuelven a ser beneficiosas para la producción nacional”.